台南文資界的奧斯卡 《以道成冠：藝師郭春福》獲「in台南．無影藏」首獎（影音）

2025「in台南．無影藏」 頒獎典禮，台南市副市長葉澤山頒發首獎得獎影片《以道成冠 藝師郭春福》。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕以神帽工藝師郭春福為主角的紀錄片《以道成冠：藝師郭春福》，以細膩鏡頭捕捉職人對技藝與信仰的堅持，榮獲2025「in台南．無影藏」文化資產影像競賽首獎。影片帶領觀眾走入金冠佛帽工藝社，從郭師傅的巧手到廟宇的莊嚴氛圍，呈現傳統工藝在當代依然默默守護文化根基的力量。

頒獎典禮今（27）日在南市美術館2館跨域展演廳舉行。今年競賽共吸引81件作品參賽，經初審選出20部入圍，最後由決審評選出9部得獎影片。

2025「in台南．無影藏」頒獎典禮，入圍團隊及得獎者與貴賓大合影。（南市文化局提供）

首獎《以道成冠》除展現郭春福對細節的極致追求，也透過訪談文化學者與宮廟人員，補足神帽在民間信仰中的象徵意涵，彰顯家族世代守護技藝的責任感。二獎《踏溯台江十六寮文化路徑》以文史角度整理十六寮的歷史、地理、信仰與生活樣貌；三獎《尋找太師》則記錄林良太藝師的最後工藝歷程，完整呈現王船技藝與宗教精神，為台灣工藝史留下珍貴見證。

優選獎由《老藥房》《做伙鬥陣》《信二竹藝》獲得，佳作則頒給《月老的安排》《門外的家人》《地平線的四草飼料行》，其中《地平線的四草飼料行》更贏得「觀眾票選獎」。

《以道成冠：藝師郭春福》，榮獲2025「in台南．無影藏」影像競賽首獎。（南市文化局提供）

南市副市長葉澤山表示，本屆參賽作品題材豐富，涵蓋祭儀、人物、技藝與歷史事件，年輕創作者更以科技手法詮釋傳統，展現跨界創新的可能，也提醒社會正視「傳承危機」的重要性。文化局長黃雅玲則指出，影像是最貼近大眾的文化載體，此次競賽不僅鼓勵創作者記錄臺南，更凝聚社會對文化保存的關注，推動文化資產的傳承與再生。

20部入圍作品將於10月12至26日巡迴高雄、中及雲林放映並舉辦座談，邀請評審與創作者與觀眾交流，讓更多人透過影像認識文化資產的價值。

