華麗踩街新北客家義民祭 瘋家皇后：不分族群 自由自在、驕傲做自己

〔記者黃政嘉／新北報導〕「114年新北市客家義民爺文化祭—義起轉新北」今早進行「挑擔奉飯創意踩街」，今年首度以「性別平等」做為祭典亮點之一，變裝表演團體「瘋家皇后」應邀參與，49個客屬社團早上8點從板橋第一運動場踩街到新北市府市民廣場，展現性別多元與文化包容。

瘋家皇后參與踩街的4姊妹，今穿上變裝皇后表演服，彩妝奔放、火辣的造型，創造柔美線條感與搶眼個人風格，其中來自苗栗客庄的Bagel 以「黃色」為主視覺，頭頂做茶壺造型，象徵客家茶文化，吸引眾人目光，不少與會社團爭相合照，板橋區海山國小熱舞社同學合影時，直呼「瘋家皇后很美麗！」

4姊妹遊行時，手上拎著咖啡，Bagel表示，昨晚根本沒睡覺，今早7點半就要集合，妝得化上2小時，因此清晨4、5點就要起床，「很需要咖啡提神。」

Bagel說，首次參加新北市義民祭，「客家人像猛虎出柙一樣，全部都出來，這麼多客家人齊聚一堂，像回到鄉下進香團的感覺，踩街時，很多民眾看到也找我們合照，接受度很高、很親切，客家人就是無所不在，大家生活在台灣這塊寶島土地上，大家不分族群，都可以很自由自在、驕傲地做自己。」

Bagel表示，瘋家姊妹盛裝打扮參加義民祭，在客家文化其實是一個進程的里程碑，想要展現客家精神就是做好自己，客家人即便有客家血統，但是要跟文化有連結之前，要先認同自己為出發，自己職業剛好是變裝皇后，屬性少數族群，近幾年女權、性別意識較被關注，覺得是很好的曝光。

