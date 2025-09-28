自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

華麗踩街新北客家義民祭 瘋家皇后：不分族群 自由自在、驕傲做自己

2025/09/28 17:21

瘋家皇后4姊妹今穿上變裝皇后表演服，彩妝奔放、造型火辣。（記者黃政嘉攝）瘋家皇后4姊妹今穿上變裝皇后表演服，彩妝奔放、造型火辣。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕「114年新北市客家義民爺文化祭—義起轉新北」今早進行「挑擔奉飯創意踩街」，今年首度以「性別平等」做為祭典亮點之一，變裝表演團體「瘋家皇后」應邀參與，49個客屬社團早上8點從板橋第一運動場踩街到新北市府市民廣場，展現性別多元與文化包容。

瘋家皇后4姊妹今清晨4、5點就起床裝扮。（記者黃政嘉攝）瘋家皇后4姊妹今清晨4、5點就起床裝扮。（記者黃政嘉攝）

瘋家皇后參與踩街的4姊妹，今穿上變裝皇后表演服，彩妝奔放、火辣的造型，創造柔美線條感與搶眼個人風格，其中來自苗栗客庄的Bagel 以「黃色」為主視覺，頭頂做茶壺造型，象徵客家茶文化，吸引眾人目光，不少與會社團爭相合照，板橋區海山國小熱舞社同學合影時，直呼「瘋家皇后很美麗！」

瘋家皇后與海山國小熱舞社合影。（記者黃政嘉攝）瘋家皇后與海山國小熱舞社合影。（記者黃政嘉攝）

　4姊妹遊行時，手上拎著咖啡，Bagel表示，昨晚根本沒睡覺，今早7點半就要集合，妝得化上2小時，因此清晨4、5點就要起床，「很需要咖啡提神。」

Bagel說，首次參加新北市義民祭，「客家人像猛虎出柙一樣，全部都出來，這麼多客家人齊聚一堂，像回到鄉下進香團的感覺，踩街時，很多民眾看到也找我們合照，接受度很高、很親切，客家人就是無所不在，大家生活在台灣這塊寶島土地上，大家不分族群，都可以很自由自在、驕傲地做自己。」

Bagel表示，瘋家姊妹盛裝打扮參加義民祭，在客家文化其實是一個進程的里程碑，想要展現客家精神就是做好自己，客家人即便有客家血統，但是要跟文化有連結之前，要先認同自己為出發，自己職業剛好是變裝皇后，屬性少數族群，近幾年女權、性別意識較被關注，覺得是很好的曝光。

「瘋家皇后」參與今年新北市客家義民爺文化祭踩街，早上8點從板橋第一運動場走到新北市府市民廣場。（記者黃政嘉攝）「瘋家皇后」參與今年新北市客家義民爺文化祭踩街，早上8點從板橋第一運動場走到新北市府市民廣場。（記者黃政嘉攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應