台日史前文物齊聚新北十三行博物館 船形埴輪、盤龍鏡同場亮相

新北市立十三行博物館再度推出年度國際大展《靜土有聲：台日文物對話特展》，多款重要古物也將首度公開。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館再度推出年度國際大展《靜土有聲：台日文物對話特展》，將於9月30日至2026年3月1日登場。展覽以「由器物看見人群的故事」為策展主軸，集結台灣「十三行文化」與日本九州「古墳時代」的珍稀文物，從「安居」、「盛食」、「美飾」、「威望」四大視角，也包括船形埴輪複製品、盤龍鏡、貝鐲及十三行遺址出土文物等重量級展品皆同場展出。

十三行博物館《靜土有聲：台日文物對話特展》，將於9月30日至2026年3月1日登場。（記者羅國嘉攝）

館長羅珮瑄表示，展品亮點包括長達1公尺的船形埴輪複製品，重現5世紀航海技術，被視為「靈魂渡船」，呼應十三行文化的貝器貿易意涵；另有鏡背刻龍紋與「景初四年」銘文的盤龍鏡，揭示三國時代中日交流的歷史謎團。來自南方的珍稀貝鐲，則展現日本古代權力階層透過物質交換鞏固地位。此外，乳藍色玻璃珠飾、方格印紋圜底罐、圈足罐等十三行遺址出土文物，以及青銅刀柄、駱駝銅牌、南瓜瓣陶壺等重要古物也將首度公開。

請繼續往下閱讀...

十三行博物館《靜土有聲：台日文物對話特展》集結台灣「十三行文化」與日本九州「古墳時代」的珍稀文物。（記者羅國嘉攝）

羅珮瑄說明，《靜土有聲》是疫情後首檔國際交流展，除展現台日深厚文化連結，也融入永續理念，採用環境友善材料與數位化展示，確保文物保存並延續價值。透過墓葬文物揭示古人生命觀，期望引發觀眾對當代人生永續的思考，並促進更多國際文化合作。

十三行博物館9月30日起推出疫情後睽違7年的年度國際大展《靜土有聲：台日文物對話特展》，展出長達1公尺的「船形埴輪」等珍品。（記者羅國嘉攝）

羅珮瑄指出，此次以「由器物看見人群的故事」為策展主軸，展覽運用「安居」、「盛食」、「美飾」及「威望」四大主題視角，重新詮釋考古文物的社會意義，充分展現跨館合作的學術成果。透過親子友善的設計理念與豐富的互動體驗，觀眾能夠深入理解器物背後的「人、生活與社會」，開啟對台日史前文化的全新視野。特展即日起至2026年3月1日在十三行博物館第一特展廳展出，詳情可至館方官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（ https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

新北市立十三行博物館再度推出年度國際大展《靜土有聲：台日文物對話特展》，將於9月30日至2026年3月1日登場。（記者羅國嘉攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法