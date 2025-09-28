大龍峒狀元文化節登場 親子一起來參加現代版六藝闖關遊戲

台北市商業處輔導台北市大龍峒人文商圈發展促進會，今（28）在六藝廣場舉辦年度主題活動「大龍峒狀元文化節」。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市商業處輔導台北市大龍峒人文商圈發展促進會，今（28）日在六藝廣場舉辦年度主題活動「大龍峒狀元文化節」。這次現場活動包含「拔金牛毛拿狀元筆」、現做手作狀元糕，還提供手折狀元帽供現場民眾戴在頭上，更設計富教育意義的「六藝」（禮、樂（詩）、射、御、書、數）闖關遊戲讓親子同樂。商業處表示，9月1日至10月6日期間凡於33家商圈特約店家消費滿額，就可至保安里辦公室兌換限量狀元帽摺紙以及考試平安符。

台北市商業處處長高振源表示，台北孔廟選址於大龍峒，周邊更有大龍峒保安宮、四十四坎街、俗稱老師府的國定古蹟陳悅記祖宅及樹人書院，使大龍峒商圈成為兼具信仰與文化特色的重要聚落。商業處為了活絡商圈經濟、促進在地發展，持續輔導大龍峒商圈於每年教師節前後舉辦「大龍峒狀元文化節」，推廣弘揚充滿書卷氣息的「狀元精神」，展現大龍峒商圈獨有的文風魅力與生命力。

台北市大龍峒人文商圈發展促進會理事長張賦脈表示，為了讓傳統文化以更貼近生活的方式傳遞，「2025大龍峒狀元文化節」特別設計符合六藝概念的現代版闖關遊戲，將文化內涵融入趣味挑戰，完成闖關者還可獲得榮譽證書。此外，在六藝廣場入口也設置以蔥和芹菜裝飾，象徵智慧與勤奮的「狀元聰明門」。

商業處補充，民眾只要於9月1日至10月6日期間凡於33家商圈特約店家消費滿額（由特約店家各自設定），憑消費憑證即可前往保安里辦公室兌換限量狀元帽摺紙以及考試平安符。

