140年園林再現風華 雲林三秀園盼成「一日桃花源」

2025/09/28 17:55

三秀園秋季音樂會今年邀請台灣小提琴家張善昕與日本鋼琴家西本佳奈美演出。（記者黃淑莉攝）三秀園秋季音樂會今年邀請台灣小提琴家張善昕與日本鋼琴家西本佳奈美演出。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕位在雲林大埤鄉農村裡的「三秀園」園林已有140年歷年，前台大、交大教授科技界大老蘇元良10年前與妻子林主瑤接手後，斥資整修、對外開放、舉辦音樂會等藝術及文史活動，致力推廣農村藝文，今（28）日舉辦三秀園文化基金會成立暨感恩募款餐會，同時預告10月25、26日音樂會及藝術節活動。

雲林大埤鄉三秀園已有140年歷史，前台大、交大教授，科技大老蘇元良與妻子林主瑤接手後，斥資整修對外開放，期待成為「一日桃花源」園林。（記者黃淑莉攝）雲林大埤鄉三秀園已有140年歷史，前台大、交大教授，科技大老蘇元良與妻子林主瑤接手後，斥資整修對外開放，期待成為「一日桃花源」園林。（記者黃淑莉攝）

蘇元良指出，清代時期台灣有31座園林，三秀園即是其中之一，板橋林家花園及霧峰林家花園現都是古蹟，其他只剩三秀園仍存在，三秀園占地約4公頃，目前格局在1932年第17世園主張禎祥接手時已具雛型。

雲林大埤鄉三秀園已有140年歷史，對外開放後成為地方休憩、參觀景點。（擷圖自三秀園臉書粉專）雲林大埤鄉三秀園已有140年歷史，對外開放後成為地方休憩、參觀景點。（擷圖自三秀園臉書粉專）

蘇元良表示，張禎祥是妻子的外祖父，過世後由大兒子接手，因長年定居在日本，園區缺乏管理雜草叢生閒置多年，2014年底他與妻子將三秀園買下來，經過10年整理已具規模且更完備，幾年前對外開放參觀，致力地方藝術、文史推動，成立基金會盼有更多資源來支持，讓台灣的園林能永續經營及被更多人看見，同時也提供一處讓民眾可以遠離塵囂，享受「一日桃花源」休憩場域。

雲林大埤鄉三秀園已有140年歷史，園區內造景雅緻。（擷圖自三秀園臉書粉專）雲林大埤鄉三秀園已有140年歷史，園區內造景雅緻。（擷圖自三秀園臉書粉專）

三秀園每年10月重要活動「三秀園雅集音樂會」，今年邁入第7年，10月25日邀請知名的台灣小提琴家張善昕與日本鋼琴家西本佳奈美，率領子午線二重奏１２名提琴音樂家，在秋風微拂的園林中演出，當天還安排與音樂學子的現場演出與互動，讓孩子們有機會近距離感受古典音樂的魅力，開啟對藝術與美的感知與想像；26日邀請橫切面樂團演出，還有藝術家現場揮毫，包括簡嘉助、劉曉燈、羅振賢、沈榮槐、原甫等。

