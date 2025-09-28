自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

青年漢詩吟唱賽 吳冠廷、鄭光宏分奪大專組、高中組冠軍

2025/09/28 18:05

文化部主秘林宏義頒獎給大專組第一名國立台灣戲曲學院歌仔戲學系吳冠廷同學。（蔣渭水文化基金會暨台北市信民協會提供）文化部主秘林宏義頒獎給大專組第一名國立台灣戲曲學院歌仔戲學系吳冠廷同學。（蔣渭水文化基金會暨台北市信民協會提供）

〔記者謝君臨／台北報導〕第五屆『台語．客語青年漢詩吟唱賽決賽』今天在立法院群賢樓盛大舉行，來自全國高中組、大專組的20名傑出同學激烈競賽，最後大專組由國立台灣戲曲學院吳冠廷脫穎而出，吳演唱「意難忘」獲得熱烈掌聲，評審團認為他吟唱抑揚頓挫非常感人。高中組則由屏東縣私立屏榮高級中學鄭光宏奪冠，各自獨得獎學金8萬元和獎盃一座。

文化部主秘林宏義頒獎給高中組第一名屏東縣私立屏榮高級中學鄭光宏同學。（蔣渭水文化基金會暨台北市信民協會提供）文化部主秘林宏義頒獎給高中組第一名屏東縣私立屏榮高級中學鄭光宏同學。（蔣渭水文化基金會暨台北市信民協會提供）

信民協會理事長黃清龍致詞表示，漢詩吟唱賽自2021年起已連續舉辦第5年，2022年增設客語組別，並納入台灣本土詩人作品作為比賽曲目；2024年再擴大至大專學生參賽，展現年輕世代對本土文化的熱情與投入。除了政府部門的肯定支持，蔣渭水文化基金會和信民協會也呼籲企業界踴躍挹注資源，台語文化藝術才能綿綿不斷流傳。

漢詩吟唱賽貴賓、評審與選手大合照。（蔣渭水文化基金會暨台北市信民協會提供）漢詩吟唱賽貴賓、評審與選手大合照。（蔣渭水文化基金會暨台北市信民協會提供）

今年賽事為了更貼近年輕人的氣息，新增年輕同學突破傳統的創意演出，驚豔全場。由去年第一名、來自台灣大學的盧彥瑋以饒富節奏感的Rap ，重新詮釋台灣詩人蔡惠如的「意難忘」。政治大學的張凱鈞、侯柏謙，也以爵士風格演繹蘇軾經典名作「水調歌頭」。

曾在國慶典禮上演唱「意難忘」的金鐘獎歌手楊烈，對於年輕同學勇於嘗試很讚賞，他認為語言、文化、藝術，本來就是和生活結合在一起。但是正式吟唱時的情感詮釋、語言感染力還是要講究，語言是需要持續深化學習的。

今年賽事再度吸引100多位來自全國高中職、藝術學校、啟明學校及大專院校學生報名參賽，更有前幾屆參賽經驗豐富的姊姊帶著弟弟，分別挑戰高中組與大專組，並憑藉優異表現雙雙晉級決賽，充分展現青年世代對母語傳承的熱忱。

文化部主任秘書林宏義致詞表示，漢詩吟唱賽舉辦到第5年不容易，感謝主辦單位提供優美的母語學習機會。教育部終身教育司司長梁學政說，透過比賽提供機會讓同學多接觸台語、客語，並把語言表現出來，相信年輕同學的熱情投入，一定對傳承有幫助。客委會語言發展處長吳克能則以客語、國語雙聲帶致詞，提及比賽過程多位同學吟唱生活化的「烏龍茶」，令人印象深刻。

贊助單位台灣中油發言人林珂如對同學吟唱漢詩表示讚美，並稱台灣中油很高興有機會參與，對傳承台語文化藝術將持續關心。

本活動是由教育部、文化部、客委會指導，台灣中油公司贊助，並由蔣渭水文化基金會暨台北市信民協會主辦。協辦單位包含：灘音吟社、天籟吟社、台灣瀛社；媒體協辦單位有：自由時報、中央通訊社、公共電視文化事業基金會、民視文教基金會、鏡電視等，共同攜手推動青年母語文化傳承。

