自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

2025繪本沙龍高市圖登場 《我的小情歌》看見療癒與情感傳遞的力量

2025/09/28 18:10

義大利知名繪本插畫家莫尼卡‧巴倫可於工作坊示範如何創造出自己的「幻想生物」。（高市圖提供）義大利知名繪本插畫家莫尼卡‧巴倫可於工作坊示範如何創造出自己的「幻想生物」。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館「2025繪本沙龍」昨今2天熱鬧登場，以《我的小情歌—情書製作者的浪漫情懷》為題，邀請國內外知名創作者、詩人與專家齊聚一堂，帶領讀者從繪本中看見療癒與情感傳遞的力量。

高雄市立圖書館「2025繪本沙龍」熱鬧登場，國內外知名創作者、詩人與專家齊聚一堂，帶領讀者從繪本中看見療癒與情感傳遞的力量。（高市圖提供）高雄市立圖書館「2025繪本沙龍」熱鬧登場，國內外知名創作者、詩人與專家齊聚一堂，帶領讀者從繪本中看見療癒與情感傳遞的力量。（高市圖提供）

高市圖館長李金鴦表示，高市圖於2014年設立全台首座以國際館藏為核心的「國際繪本中心」，持續以豐富的繪本、創作培育計畫與跨領域活動，推動繪本閱讀與創作多元發展，雙年度的繪本沙龍，更以國際創作者經驗交流和跨域專業分享為平台，民眾在高雄即可感受世界繪本的魅力，並串起創作者、讀者與親子之間深刻的情感連結。

高市圖特別為孩童規劃國際作家工作坊，讓孩子走進《作家與他的狗》的故事世界，透過拼貼與繪畫創作出屬於自己的奇幻生物夥伴。（高市圖提供）高市圖特別為孩童規劃國際作家工作坊，讓孩子走進《作家與他的狗》的故事世界，透過拼貼與繪畫創作出屬於自己的奇幻生物夥伴。（高市圖提供）

沙龍活動吸引許多創作者、出版社南下參訪，除了國外作家精采活動，詩人王小苗、音樂製作人陳建騏、繪本作家劉清彥與醫師陳宥達等跨領域講者，也分別從詩歌、音樂、醫學與親子教育出發，帶來多場動人對談，展現繪本跨越年齡與領域的無限可能，讓繪本沙龍不僅是專業交流的平台，更是大眾閱讀的盛會。

首度來台的義大利知名繪本插畫家莫尼卡‧巴倫可（Monica Barengo），以「繪本的療癒力量」為題，分享她如何透過圖像創作回應童年內在情感的需求，並將插畫化為與他人溝通的語言，莫尼卡‧巴倫可並介紹她首度與義大利作家大衛．卡利（Davide Cali）合作的新作《小貓一隻一隻來》，以細膩的圖像描繪老夫妻與小貓間的深刻羈絆，讓讀者搶先感受作品的獨特魅力。

除專業講座，高市圖也特別為孩童規劃國際作家工作坊，莫尼卡與童書主編郭孚攜手帶領「我與寶貝的秘密時間—圖像創作的魔法屋」，讓孩子走進《作家與他的狗》的故事世界，透過拼貼與繪畫創作出屬於自己的奇幻生物夥伴，現場驚喜和笑聲不斷。

高市圖表示，《我的小情歌》主題書展將持續於總館國際繪本中心展出，並串聯分館與北、中、南、東部16間繪本獨立書店聯合書展，詳細資訊請參見活動官網（https://theme.ksml.edu.tw/2025salon/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應