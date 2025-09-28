2025繪本沙龍高市圖登場 《我的小情歌》看見療癒與情感傳遞的力量

義大利知名繪本插畫家莫尼卡‧巴倫可於工作坊示範如何創造出自己的「幻想生物」。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館「2025繪本沙龍」昨今2天熱鬧登場，以《我的小情歌—情書製作者的浪漫情懷》為題，邀請國內外知名創作者、詩人與專家齊聚一堂，帶領讀者從繪本中看見療癒與情感傳遞的力量。

高雄市立圖書館「2025繪本沙龍」熱鬧登場，國內外知名創作者、詩人與專家齊聚一堂，帶領讀者從繪本中看見療癒與情感傳遞的力量。（高市圖提供）

高市圖館長李金鴦表示，高市圖於2014年設立全台首座以國際館藏為核心的「國際繪本中心」，持續以豐富的繪本、創作培育計畫與跨領域活動，推動繪本閱讀與創作多元發展，雙年度的繪本沙龍，更以國際創作者經驗交流和跨域專業分享為平台，民眾在高雄即可感受世界繪本的魅力，並串起創作者、讀者與親子之間深刻的情感連結。

高市圖特別為孩童規劃國際作家工作坊，讓孩子走進《作家與他的狗》的故事世界，透過拼貼與繪畫創作出屬於自己的奇幻生物夥伴。（高市圖提供）

沙龍活動吸引許多創作者、出版社南下參訪，除了國外作家精采活動，詩人王小苗、音樂製作人陳建騏、繪本作家劉清彥與醫師陳宥達等跨領域講者，也分別從詩歌、音樂、醫學與親子教育出發，帶來多場動人對談，展現繪本跨越年齡與領域的無限可能，讓繪本沙龍不僅是專業交流的平台，更是大眾閱讀的盛會。

首度來台的義大利知名繪本插畫家莫尼卡‧巴倫可（Monica Barengo），以「繪本的療癒力量」為題，分享她如何透過圖像創作回應童年內在情感的需求，並將插畫化為與他人溝通的語言，莫尼卡‧巴倫可並介紹她首度與義大利作家大衛．卡利（Davide Cali）合作的新作《小貓一隻一隻來》，以細膩的圖像描繪老夫妻與小貓間的深刻羈絆，讓讀者搶先感受作品的獨特魅力。

除專業講座，高市圖也特別為孩童規劃國際作家工作坊，莫尼卡與童書主編郭孚攜手帶領「我與寶貝的秘密時間—圖像創作的魔法屋」，讓孩子走進《作家與他的狗》的故事世界，透過拼貼與繪畫創作出屬於自己的奇幻生物夥伴，現場驚喜和笑聲不斷。

高市圖表示，《我的小情歌》主題書展將持續於總館國際繪本中心展出，並串聯分館與北、中、南、東部16間繪本獨立書店聯合書展，詳細資訊請參見活動官網（https://theme.ksml.edu.tw/2025salon/）。

