自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

感恩教師節 日本11職人大屯郡守官舍聯展

2025/09/28 21:55

大屯郡守官舍舉辦「IPPUKU日本藝術家聯展」，圖為大谷桃子創作情形。（中島GLAb提供）大屯郡守官舍舉辦「IPPUKU日本藝術家聯展」，圖為大谷桃子創作情形。（中島GLAb提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕大屯郡守官舍建於昭和2年（1927年）為台中歷史建築，教師節連假期間，11名日本工藝職人及事務所聯手舉辦「IPPUKU日本藝術家聯展」，大谷哲也等職人來台，參與茶席為民眾解說陶瓷、玻璃及剪刀等器具創作理念，張姓民眾說，從日常熟悉的杯子感受到溫度，獲得力量再出發。

聯展展期從10月1日展至11月16日，日本工藝家昨天進行「11位作家在廊」交流，官舍內，展出來自日本九州、金澤、新潟到能登半島，陶瓷、玻璃、剪刀、金工、木工、和紙、甜點、焙茶及花藝作品，職人展現屬於自己節奏，吸引數十名民眾感受不疾不徐堅持力量。

策展團隊中島GLAb說，期待民眾停下腳步，從一只杯子、茶、木頭紋理、玻璃透光及刀刃聲音，相關日常熟悉事物感受到溫度，為生活帶來靈感，並從每一個片刻再出發。

大屯郡守官舍原為大屯郡守（行政首長）官邸，而大屯郡在日治時期大正9年（1920年）隸屬臺中州，管轄大里、霧峰、大平、北屯、西屯、南屯與烏日等七庄，建築現指定為歷史建築，由台中市文化資產處管理。

中島GLAb強調，策展前趕往日本大谷哲也家中，大谷親手烘豆招待一壺咖啡，咖啡香氣沒有特別張揚，但端杯起來那一刻，彷彿理解大谷作品節奏，「那是一種內斂的專注，一種願意花時間的溫度。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應