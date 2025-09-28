感恩教師節 日本11職人大屯郡守官舍聯展

大屯郡守官舍舉辦「IPPUKU日本藝術家聯展」，圖為大谷桃子創作情形。（中島GLAb提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕大屯郡守官舍建於昭和2年（1927年）為台中歷史建築，教師節連假期間，11名日本工藝職人及事務所聯手舉辦「IPPUKU日本藝術家聯展」，大谷哲也等職人來台，參與茶席為民眾解說陶瓷、玻璃及剪刀等器具創作理念，張姓民眾說，從日常熟悉的杯子感受到溫度，獲得力量再出發。

聯展展期從10月1日展至11月16日，日本工藝家昨天進行「11位作家在廊」交流，官舍內，展出來自日本九州、金澤、新潟到能登半島，陶瓷、玻璃、剪刀、金工、木工、和紙、甜點、焙茶及花藝作品，職人展現屬於自己節奏，吸引數十名民眾感受不疾不徐堅持力量。

策展團隊中島GLAb說，期待民眾停下腳步，從一只杯子、茶、木頭紋理、玻璃透光及刀刃聲音，相關日常熟悉事物感受到溫度，為生活帶來靈感，並從每一個片刻再出發。

大屯郡守官舍原為大屯郡守（行政首長）官邸，而大屯郡在日治時期大正9年（1920年）隸屬臺中州，管轄大里、霧峰、大平、北屯、西屯、南屯與烏日等七庄，建築現指定為歷史建築，由台中市文化資產處管理。

中島GLAb強調，策展前趕往日本大谷哲也家中，大谷親手烘豆招待一壺咖啡，咖啡香氣沒有特別張揚，但端杯起來那一刻，彷彿理解大谷作品節奏，「那是一種內斂的專注，一種願意花時間的溫度。」

