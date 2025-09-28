限制級
跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石今落幕 奈良美智下一站：畫都
奈良美智巡展「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」今（28）日落幕。（©YOSHITOMO NARA,
文總提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫，第4站金瓜石今（28）日落幕，主辦文化總會宣布，巡展的下一站將於今年12月移師有「畫都」美譽的嘉義，持續延伸台日之間的溫暖情誼。
文總表示，此次「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」，選址位於瑞芳水湳洞半山腰的台電金水基地，除奈良美智為台灣創作的〈朦朧潮濕的一天〉，還有6件全新創作的繪畫、11件1980年代學生時期的素描，並延續前幾站的攝影與陶器等，共78件作品，其中最特別的是，畫作〈河畔女孩〉是藝術家於佈展過程中，在金水基地現場正式完成的作品。
金瓜石站今年6月底開展後便引起廣大迴響，93天展期創下近8萬人次觀展紀錄，許多藝人、KOL也慕名前往，讓承載島嶼礦業記憶的山城成為夏日旅遊焦點。
文總祕書長李厚慶表示，〈朦朧潮濕的一天〉蘊含奈良美智對台灣的深情，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」不只是一個藝術計畫，更希望能讓大眾看見背後台日友情的故事。非常感謝奈良美智的信任，以及各界對展覽的喜愛與支持，巡展下一站將於今年12月落腳嘉義，期待開啟一段嶄新的旅程。詳情可詢奈良美智特展、文化總會粉絲專頁。
