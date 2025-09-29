70生小校的倔強 福龍國小客家獅陣3個月內躍上義民節舞台（影音）

新竹縣福龍國小客家獅陣包含舞獅者和打鼓者，全校70名學生就有近30人一起參與。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣福龍國小客家獅陣沒有太多奧援，今年6月成立後憑著自行摸索練習，不到半個月，就應邀在新豐池和宮池府王爺聖誕上公開演出，一出場就是9頭客家獅的驚人氣勢，贏得在場觀眾讚譽，也獲縣府文化局邀請，以致成軍不滿3個月，就登上義民節活動舞台，在這個全國矚目的客家重大祭典上贏得喝采。

新竹縣福龍國小客家獅陣總共有9頭獅子，一出場的氣勢就不同凡響。（記者黃美珠攝）

校長王恭志說，福龍國小曾經僅剩28名學生而面臨廢校，經社會各界關懷、學校老師們的努力，目前已回流有70名。

為永續學校發展，他參酌學校位在客庄內，決定復振傳承北管、方口獅以及客家八音做為學校特色。其中方口獅採多獅概念推廣，希望復振、也能普及，所以揚棄傳統菁英導向發展模式，在新豐鄉代余冠宏幫忙下，陸續爭取到公所、縣議會議長張鎮榮及新豐鄉長徐煒傑的補助，一口氣成立擁有9頭客家方口獅的獅陣，讓更多都能參與，所以舞獅加上打鼓的同學，全校70名學生就有近30人投入訓練。

只是學校偏遠難聘專業教練，獅陣成立迄今，不是靠王恭志拿出過去他在文山國小推廣客家獅時，曾3年多跟在專業教練旁協助管理和見習的經驗來做訓練，就是暑期聘請曾連摘2屆新竹縣長盃龍獅錦標賽客家單獅組冠軍的北藝大新生詹武駿到校指導。

新竹縣福龍國小客家獅陣強調多人參與，所以總共有9頭客家獅一起組訓。（記者黃美珠攝）

以致王恭志直言，他們自發性復興客家獅的作為，在技術面確實還沒有到位，不過他們熱情卻因前述2次的初露身手而獲得了外界關注和肯定，也迎來11月1日將在新豐鄉運開幕式上的最新演出機會，這讓該校師生都很自豪。

