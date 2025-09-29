自由電子報
隱匿的軌跡 洪琳茹個展交織糖業史

2025/09/29 14:07

蕭壠國際藝術村駐村藝術家洪琳茹個展《隱匿的軌跡＿列車外消逝的風景》即日起展出，交織出糖業歷史痕跡。（南市文化局提供）蕭壠國際藝術村駐村藝術家洪琳茹個展《隱匿的軌跡＿列車外消逝的風景》即日起展出，交織出糖業歷史痕跡。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕佳里區蕭壠文化園區前身為佳里糖廠，是日本明治株式會社在台設立的第一座糖廠，目前仍保有倉庫與鐵軌遺跡。蕭壠國際藝術村駐村藝術家洪琳茹個展《隱匿的軌跡＿列車外消逝的風景》即日起展出，交織出糖業歷史痕跡。

台南曾遍布糖廠與蔗田，空氣裡時常瀰漫甘蔗的香氣，洪琳茹以田野調查與訪談為基礎，運用蔗渣、建物殘件與老照片，重構糖鐵沿線逐漸消逝的風景，為糖業歷史增添嶄新的藝文詮釋。個展即日起展出至12月31日。

蕭壠國際藝術村駐村藝術家洪琳茹個展《隱匿的軌跡＿列車外消逝的風景》即日起展出，交織出糖業歷史痕跡。（南市文化局提供）蕭壠國際藝術村駐村藝術家洪琳茹個展《隱匿的軌跡＿列車外消逝的風景》即日起展出，交織出糖業歷史痕跡。（南市文化局提供）

洪琳茹延續慣用的身體勞動手法，以手工反覆塑造蔗渣片，堆疊出列車窗外一閃即逝的地景意象。透過光影變化，蔗渣的纖維質感如同真實風景般掠過；建築殘件的紅瓦片則與黑白老照片交織，映照出台糖鐵路宣傳列車的熱鬧場景，刻畫糖業歷史的生活軌跡。牆上的燈箱裝置則將舊時下寮子車站與當代建築影像並置，營造跨越時空的錯置感，讓觀眾在場域中體會糖業與日常的交錯延續。

影像作品《無以為跡》帶領觀眾踏上尋訪之旅，沿著隱沒的鐵軌、荒廢的橋體，再次與糖鐵記憶相遇。每件作品宛如一扇列車車窗，邀請人們凝視那段已遠去卻仍留存在土地氣息、生活痕跡與口述傳承中的集體記憶。糖，雖不再是今日經濟的主角，卻仍深刻烙印於我們的歷史與日常，它是一段風景，也是一種靜默而綿延的時間流動。

