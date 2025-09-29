自由電子報
2025年吳濁流文學獎得獎名單揭曉！首度出現外籍得主

2025/09/29 14:11

2025吳濁流文學獎頒獎典禮，11月8日將在新埔鎮吳濁流故居舉行。（記者黃美珠攝）2025吳濁流文學獎頒獎典禮，11月8日將在新埔鎮吳濁流故居舉行。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025年吳濁流文學獎結果出爐，5大類、865篇投稿中，有20篇得獎。其中，新加坡詩人曾國平以〈阿公的舊物森林和江湖〉贏得現代詩優選，是吳濁流文學獎去年開放海外及非本國籍民眾投稿後，首度出現的外籍得獎者，頒獎典禮將於11月8日在新埔鎮吳濁流故居舉行。

另20件得獎作品中，鄭委晉同時以短篇小說首獎〈帕拉梅拉沒有後座嬰兒座椅〉跟散文優選〈失手〉成為本屆的雙料得主；香港籍的在台碩士生鄭薇琪也以〈聲骨〉榮獲散文首獎。

縣府表示，幾個首獎的創作面向各不相同，鄭委晉在〈帕拉梅拉沒有後座嬰兒座椅〉中，把對社會議題與網路現象的觀察融入敘事，犀利揭示「單親媽媽不讓下一個女生走進自己曾經走過的暗巷」。鄭薇琪的〈聲骨〉透過書寫聲音來探討性別議題。現代詩首獎、紀明宗的〈邂逅一頭野豬〉是寫給山豬的一首讚美詩，書寫情境魔幻卻讓人可信。兒童文學首獎、鄭丞鈞的〈森林的大法師〉用童話經典的森林、魔法師素材，引導讀者思考真實的日常生活。

客語詩首獎、張簡敏希〈泅水〉則用阿婆學游泳、學寫「泅」字，隱喻追求自由與自主、游向大海也游向未來；全詩客語用字精準，富含人文韻味，善用對比、排比、類疊等修辭手法，是首字句淺白但蘊含深遠的好詩。

縣府文化局長朱淑敏說，今年總收件數創新高，現代詩331件、兒童文學108件、散文235件、短篇小說142件及客語詩49件，其中來自美加澳等海外稿件就有106件。

