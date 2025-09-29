捲黃國昌狗仔偷拍疑雲 中央社記者謝幸恩聲明請辭

中央社記者謝幸恩發聲明請辭。（翻攝聲明稿）

〔記者凌美雪／台北報導〕民眾黨主席黃國昌遭爆長期指揮一組狗仔跟拍特定政敵，狗仔召集者則指向《中央社》主跑北檢的謝姓記者，《中央社》日前已啟動調查機制；最新消息是，謝姓記者今（29）日以「謝幸恩」具名發出聲明表示：「即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職」。

聲明全文如下：

一路走來，我始終堅信，媒體肩負的「第四權」角色，是記者的天職，是我的信仰，也是我從業以來最核心的使命。我深信，媒體的筆應當無懼權勢、不畏風浪，成為民主社會中監督權力的重要力量。

然而，當前媒體環境的變化，令人痛心。媒體逐漸遠離獨立專業的初衷，淪為特定政治勢力的工具，不僅失去對執政者的監督功能，更使「第四權」的價值受到嚴重侵蝕。

所謂真相與正義，若僅存於某些權力的解釋中，那麼社會的共識與信任將難以維繫。迎合者被吹捧，不妥協者卻備受攻擊，這樣的現象，讓人深感憂心。

有媒體將我形塑為「政治狗仔」，並安排評論人接力出場、火力全開評論我的角色與立場。我或許無法左右外界的評價，但如此高規格的對待，對一名記者而言，確實罕見。

這段經歷讓我更深刻體會到，新聞自由與獨立判斷，在當前氛圍中更顯可貴。

幸而，我仍深信這個行業裡，有許多堅守崗位、秉持專業的前輩與同仁，有人默默耕耘數十載，也有人持續鑽研精進，他們的精神，是我最深的敬佩來源。

這段時間，我選擇沉默，感謝長官的體諒與尊重，也感謝台北司法記者聯誼會理監事的支持與信任。在此，我正式宣布：即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職。我要強調：辭職，並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。

至於近日外界對我個人角色的誤解與指控，我不願再多做說明。媒體資源應該被善加利用， 不必浪費在個人攻防上。我只是個平凡的記者，與其執著於個人的是非，我更在意的是，新聞自由是否還能撐得起社會的期待。

最後，我衷心期盼，社會能重視新聞自由與媒體倫理的根本價值，也盼外界理解，我將不再 針對此事做出任何回應。 謝幸恩 1140929

