自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

捲黃國昌狗仔偷拍疑雲 中央社記者謝幸恩聲明請辭

2025/09/29 10:53

中央社記者謝幸恩發聲明請辭。（翻攝聲明稿）中央社記者謝幸恩發聲明請辭。（翻攝聲明稿）

〔記者凌美雪／台北報導〕民眾黨主席黃國昌遭爆長期指揮一組狗仔跟拍特定政敵，狗仔召集者則指向《中央社》主跑北檢的謝姓記者，《中央社》日前已啟動調查機制；最新消息是，謝姓記者今（29）日以「謝幸恩」具名發出聲明表示：「即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職」。

聲明全文如下：

一路走來，我始終堅信，媒體肩負的「第四權」角色，是記者的天職，是我的信仰，也是我從業以來最核心的使命。我深信，媒體的筆應當無懼權勢、不畏風浪，成為民主社會中監督權力的重要力量。

然而，當前媒體環境的變化，令人痛心。媒體逐漸遠離獨立專業的初衷，淪為特定政治勢力的工具，不僅失去對執政者的監督功能，更使「第四權」的價值受到嚴重侵蝕。

所謂真相與正義，若僅存於某些權力的解釋中，那麼社會的共識與信任將難以維繫。迎合者被吹捧，不妥協者卻備受攻擊，這樣的現象，讓人深感憂心。

有媒體將我形塑為「政治狗仔」，並安排評論人接力出場、火力全開評論我的角色與立場。我或許無法左右外界的評價，但如此高規格的對待，對一名記者而言，確實罕見。

這段經歷讓我更深刻體會到，新聞自由與獨立判斷，在當前氛圍中更顯可貴。

幸而，我仍深信這個行業裡，有許多堅守崗位、秉持專業的前輩與同仁，有人默默耕耘數十載，也有人持續鑽研精進，他們的精神，是我最深的敬佩來源。

這段時間，我選擇沉默，感謝長官的體諒與尊重，也感謝台北司法記者聯誼會理監事的支持與信任。在此，我正式宣布：即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職。我要強調：辭職，並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。

至於近日外界對我個人角色的誤解與指控，我不願再多做說明。媒體資源應該被善加利用， 不必浪費在個人攻防上。我只是個平凡的記者，與其執著於個人的是非，我更在意的是，新聞自由是否還能撐得起社會的期待。

最後，我衷心期盼，社會能重視新聞自由與媒體倫理的根本價值，也盼外界理解，我將不再 針對此事做出任何回應。 謝幸恩 1140929

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應