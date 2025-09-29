自由電子報
藝文 > 即時

文化幣期間限定加碼回饋 「青年席位」竟可加倍再賺1200點

2025/09/29 11:22

2025年文化幣將自10月1日起新推「青春觀表藝，票票贈百點」優惠。（文化部提供）2025年文化幣將自10月1日起新推「青春觀表藝，票票贈百點」優惠。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年文化幣開放領用至今，使用期限將進入倒數3個月，文化部今（29）日宣布，將陸續推出各項新優惠，率先登場的是「青春觀表藝，票票贈百點」活動，自10月1日至12月31日，使用文化幣購買「表演藝術青年席位」，除了原有特價優惠，每張票加碼獲得100點回饋，亦即13-15歲最高可獲回饋600點、16-22歲最高1200點。

2025年文化幣領用至今，領取人數近160萬人、領取率達77%，消費金額超過12億元。文化部說明，從數據分析，持續推出的青年席位，除了今年至今已售出近4萬張票券，也帶動表演藝術及文化體驗佔整體文化幣使用比例達到近2成，尤其各縣市或表演藝術團隊特別推出的「青年專場」，更是受到青少年歡迎。

為了降低青少年欣賞表演藝術門檻特別推出的「青年席位」，包含特別選定視線優良區域推出的「專屬青年席位區」，或是全場可以自由選位的「5折自由座」，都可以享有以文化幣折抵至少100點（含）以上購票，享有5折或5折以下的專屬優惠。特別加碼推出的新優惠，則是每席可再獲得100點回饋。

文化部特別向尚未領取或尚有餘額的青年朋友喊話，請把握最後3個月，趕緊領用文化幣體驗青春的美好。各項文化幣優惠及最新訊息可詢文化幣官網（https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/）。

