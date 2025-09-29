自由電子報
藝文 > 即時

小說延伸圖畫書 日本知名漫畫家驚艷吳明益筆下的世界觀

2025/09/29 11:56

臺灣作家吳明益（左2）與日本知名漫畫家五十嵐大介（右2）於28日跨界交流對談。（駐日臺灣文化中心提供）臺灣作家吳明益（左2）與日本知名漫畫家五十嵐大介（右2）於28日跨界交流對談。（駐日臺灣文化中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化部駐日台灣文化中心與日本紀伊國屋書店共同企畫的台日作家交流座談，昨（28）日邀請到在日本擁有高人氣的台灣作家吳明益，與日本知名漫畫家五十嵐大介展開跨界對談。

五十嵐大介對今年在日本出版的吳明益長篇小說《海風酒店》（日譯名《海風クラブ》，三浦裕子譯，KADOKAWA出版）及延伸作品《三隻腳的食蟹獴與巨人》圖畫故事書特別有感，讚嘆吳明益筆下的世界觀讓他很有共鳴。

五十嵐大介以高超畫功與細膩筆觸聞名，擅長描繪出大自然與棲息其中的生物所交融而成的世界。代表作有在日韓改編為真人電影的《小森食光》、榮獲日本文化廳媒體藝術祭漫畫部門優秀賞的《魔女》及《海獸之子》等。

座談會現場擺設《海風酒店》（左）日譯本，以及延伸作品《三隻腳的食蟹獴與巨人》（右）。（駐日臺灣文化中心提供）座談會現場擺設《海風酒店》（左）日譯本，以及延伸作品《三隻腳的食蟹獴與巨人》（右）。（駐日臺灣文化中心提供）

五十嵐大介表示，去年與吳明益對談時，曾先欣賞過《三隻腳的食蟹獴與巨人》原畫，作品細節極為精緻，卻同時營造出幻想般的氛圍，在同一畫面中融合多重視角與觀看方式，尤其能感受到動物之間的深厚情感，當時深受感動。他也提到，自己曾長期居住於岩手縣山間聚落，經常觀察野生動物，因此更能共鳴吳明益筆下的世界觀。

