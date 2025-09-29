限制級
記者謝幸恩捲黃國昌狗仔偷拍請辭 中央社2點聲明
黃國昌狗仔偷拍疑雲越捲越大，《中央社》將持續釐清社內記者涉案情形。（資料照）
〔記者凌美雪／台北報導〕民眾黨主席黃國昌遭爆長期指揮一組狗仔跟拍特定政敵，狗仔召集者則指向《中央社》主跑北檢的謝姓記者，《中央社》日前已啟動調查機制；謝姓記者今（29）日以「謝幸恩」具名發出聲明請辭，對此，《中央社》也發出聲明表示尊重，同時強調，後續仍將交由調查委員會繼續調查與釐清。
對於社內記者謝幸恩今日發聲明請辭，《中央社》2點聲明如下：
對於本社記者謝幸恩今天發布即日起辭職聲明，本社表達尊重，並按程序辦理。
對於謝記者之行為，是否涉及違反本社工作倫理規範或相關社規，後續仍將交由調查委員會繼續調查與釐清。
