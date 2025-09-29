自由電子報
自由藝文
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

虎尾中元祭獲「列冊追蹤」！有望成為雲林縣第13項無形文化資產

2025/09/29 14:15

縣府邀集公所、8大普度區代表，與文資審查委員討論，最終決議將中元祭「列冊追蹤」，有望成為縣內第13項無形文化資產。（雲林縣政府提供）縣府邀集公所、8大普度區代表，與文資審查委員討論，最終決議將中元祭「列冊追蹤」，有望成為縣內第13項無形文化資產。（雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕有「北基隆、南虎尾」之稱的雲林縣虎尾中元文化祭，每年8大普渡區吸引逾十萬人潮，不過這場雲林最具規模盛會，卻未列入無形文化資產，公私部門合力提報文資，經縣府文觀處召集文資審議委員討論後，決定將「列冊追蹤」。文觀處表示，待部分資料完備審議後，即可獲列雲林第13個民俗無形文資。

目前雲林有12項民俗登錄為無形文化資產，其中北港朝天宮迎媽祖、口湖牽水狀、雲林六房媽過爐、馬嗚山五年千歲大科、北港進香等5項更獲國家級重要民俗，但虎尾最具代表性的中元祭卻未列無形文化資產。

虎尾中元祭每年都吸引逾十萬民眾湧入，是縣內重要的中元盛事。（記者李文德攝）虎尾中元祭每年都吸引逾十萬民眾湧入，是縣內重要的中元盛事。（記者李文德攝）

文觀處長陳璧君表示，虎尾中元普度源自清代，稱「大崙腳普」，1980年代後演變成「市街普」，分成7區，規模日益擴大，成為地方重要的宗教民俗活動，後演變成「市仔普」（即街仔普），前年虎尾廣雲宮加入成為8區，近年來公所、地方普渡會更是積極盼將此文化列為無形文化資產。

虎尾中元祭每年都吸引逾十萬民眾湧入，是縣內重要的中元盛事。（記者李文德攝）虎尾中元祭每年都吸引逾十萬民眾湧入，是縣內重要的中元盛事。（記者李文德攝）

陳璧君表示，中元節當天3位文資審查委員到虎尾訪視，邀集鎮公所及8大普區代表，討論相關文資議題，先讚許虎尾鎮公所在協調8大普區爭取登錄為無形文資的努力後，決議將虎尾中元文化祭「列冊追蹤」，等同已具備成為無形文化資產的潛力。

陳璧君指出，審查委員期盼未來提報單位可深入強化歷史脈絡及說明各普區緣由、特色，呈現更完整的文化內涵，增添認定文無形文化資產的希望。

虎尾鎮長林嘉弘表示，公所為整合各區提報意願，耗時6個月、5次工作會議親自走訪各區解說及爭取共識，此結果令人欣慰但得來不易，後續將依照審議委員意見並整合提報單位調整活動內容，期待將虎尾中元文化祭儘速登錄縣定無形文化資產。

