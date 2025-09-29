虎尾中元祭獲「列冊追蹤」！有望成為雲林縣第13項無形文化資產

縣府邀集公所、8大普度區代表，與文資審查委員討論，最終決議將中元祭「列冊追蹤」，有望成為縣內第13項無形文化資產。（雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕有「北基隆、南虎尾」之稱的雲林縣虎尾中元文化祭，每年8大普渡區吸引逾十萬人潮，不過這場雲林最具規模盛會，卻未列入無形文化資產，公私部門合力提報文資，經縣府文觀處召集文資審議委員討論後，決定將「列冊追蹤」。文觀處表示，待部分資料完備審議後，即可獲列雲林第13個民俗無形文資。

目前雲林有12項民俗登錄為無形文化資產，其中北港朝天宮迎媽祖、口湖牽水狀、雲林六房媽過爐、馬嗚山五年千歲大科、北港進香等5項更獲國家級重要民俗，但虎尾最具代表性的中元祭卻未列無形文化資產。

虎尾中元祭每年都吸引逾十萬民眾湧入，是縣內重要的中元盛事。（記者李文德攝）

文觀處長陳璧君表示，虎尾中元普度源自清代，稱「大崙腳普」，1980年代後演變成「市街普」，分成7區，規模日益擴大，成為地方重要的宗教民俗活動，後演變成「市仔普」（即街仔普），前年虎尾廣雲宮加入成為8區，近年來公所、地方普渡會更是積極盼將此文化列為無形文化資產。

虎尾中元祭每年都吸引逾十萬民眾湧入，是縣內重要的中元盛事。（記者李文德攝）

陳璧君表示，中元節當天3位文資審查委員到虎尾訪視，邀集鎮公所及8大普渡區代表，討論相關文資議題，先讚許虎尾鎮公所在協調8大普渡區爭取登錄為無形文資的努力後，決議將虎尾中元文化祭「列冊追蹤」，等同已具備成為無形文化資產的潛力。

陳璧君指出，審查委員期盼未來提報單位可深入強化歷史脈絡及說明各普渡區緣由、特色，呈現更完整的文化內涵，增添認定文無形文化資產的希望。

虎尾鎮長林嘉弘表示，公所為整合各區提報意願，耗時6個月、5次工作會議親自走訪各區解說及爭取共識，此結果令人欣慰但得來不易，後續將依照審議委員意見並整合提報單位調整活動內容，期待將虎尾中元文化祭儘速登錄縣定無形文化資產。

