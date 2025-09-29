自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

中壢藝術館啟用40年已老舊 「南桃園藝文中心」還得等上近20年

2025/09/29 14:20

南桃園藝文中心預定地位於平鎮高中南側農業區整體開發案中。（都發局提供）南桃園藝文中心預定地位於平鎮高中南側農業區整體開發案中。（都發局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中壢藝術館是南桃園重要表演場館，落成啟用至今已40年，桃市府擬在台鐵平鎮站周邊規畫南桃園藝文中心，規模比照台北表演藝術中心，只是期程還得等上15到20年，議員要求市府加速開發期程，在土地取得過程同步啟動場館及交通動線等規，桃市府都市發展局表示，南桃園藝文中心位於平鎮高中南側農業區整體開發案中，預計今年下半年提報桃園市都委會審議後，提送內政部審議。

南桃園藝文中心預定地位於平鎮高中南側農業區整體開發案中。（都發局提供）南桃園藝文中心預定地位於平鎮高中南側農業區整體開發案中。（都發局提供）

中壢藝術館音樂廳1046席，近3年平均每年約70場演出，但使用多年設備老舊，經常需要維修，去年還曾閉館進行耐震補強工程，加上館舍規模限制，影響展演量能及多元性，也難以吸引大型國際級表演團隊。文化局表示，考量原地重建將有數年無法舉辦藝文展演活動，因此研議配合都發局平鎮高中南側農業區整開案，在台鐵平鎮站周邊規畫南桃園藝文中心，估計工程經費約需70億元，總觀眾容量可達3000席以上，展演廳舍包括大型音樂廳、中型表演廳、黑盒子劇場、展覽室及戶外展演廣場，並設置國樂團專屬空間。

中壢藝術館是南桃園重要表演場館，落成啟用至今已40年，去年曾閉館進行耐震補強工程。（資料照，記者李容萍攝）中壢藝術館是南桃園重要表演場館，落成啟用至今已40年，去年曾閉館進行耐震補強工程。（資料照，記者李容萍攝）

文化局表示，今年6月由都發局召開平鎮高中南側農業區整開案機關協調會，其中規約2.3公頃土地做為南桃園藝文中心使用，預定2033年辦理完成都市計畫核定及用地取得，相關建築規畫設計及工程預估需要7到8年完成；文化局長邱正生強調，興建期程須視都計核定及用地取得速度，愈快完成、工程就快啟動，完工後將取代中壢藝術館。

中壢藝術館是南桃園重要表演場館，落成啟用至今已40年，去年曾閉館進行耐震補強工程。（資料照，記者李容萍攝）中壢藝術館是南桃園重要表演場館，落成啟用至今已40年，去年曾閉館進行耐震補強工程。（資料照，記者李容萍攝）

都發局長江南志表示，平鎮高中南側農業區整開案，配合桃園鐵路地下化平鎮車站南移及捷運橘線路線調整，以及南桃園藝文中心需求，正在修正規畫方案中，預計今年下半年提報桃園市都市計畫委員會審議後，提送內政部審議，希望內政部在2028年完成審定，進入區徵程序後即可進行場館細部設計跟規畫。

中壢藝術館是南桃園重要表演場館，落成啟用至今已40年，去年曾閉館進行耐震補強工程。（資料照，記者李容萍攝）中壢藝術館是南桃園重要表演場館，落成啟用至今已40年，去年曾閉館進行耐震補強工程。（資料照，記者李容萍攝）

議員舒翠玲認為，市府應加速開發腳步，在土地取得完成之前，已知雛形、位置及面積，可以提早啟動規設計，包括市府將要興建的市立醫院亦同，妥善考量場館需求、停車空間、道路交通系統，不要等場館蓋好才發現「適合舞蹈不適合戲劇演出」等問題。

議員陳韋曄表示，南桃園藝文中心光是用地取得就要耗時7、8年，市府應思考如何縮短期程，建議在用地取得過程同步進行規劃設計，讓場館儘早完工供民眾使用。

