奈良美智舉辦「奇異筆刺青」募款 所得全數捐助花蓮賑災

〔即時新聞／綜合報導〕日本藝術家奈良美智經常關注台灣時事，對花蓮災情心繫不已，計畫在日本福島縣舉辦「奇異筆刺青」繪製活動，所得將全數捐助花蓮賑災。

奈良美智今（29）日上午在社群平台「X」發文表示，將於10月4日、5日在福島縣舉辦的「風とロック芋煮会」活動中進行「奇異筆刺青」繪製，費用為大人1000日圓（約新台幣204元）、小孩500日圓（約新台幣102元），收入將全數捐給花蓮。

貼文曝光後迅速引發關注，網友紛紛轉發分享並表示「奈良先生，真棒啊」、「即使刺青消失了，也會成為一生的珍寶」、「希望這種將自身圖標轉化為期間限定價值、兌換成貨幣用於災區支援的實踐方式能廣泛普及」、「這個很好耶，可以直接請畫家本人畫圖，再拿去刺青也行」。

消息傳回台灣之後，台灣網友也感謝奈良美智的善舉，同時呼籲不要捐給花蓮縣政府：「台日友好，但不要捐給花蓮縣政府，謝謝」、「會日文的朋友可以留言給奈良先生，不要捐給花蓮縣政府呀，會被吃掉」。

