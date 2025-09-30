自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

十三行博物館推台日考古特展 首度展出日本埴輪與11件文物

2025/09/30 14:11

十三行博物館9月30日起推出疫情後睽違7年的年度國際大展《靜土有聲：台日文物對話特展》，展出長達1公尺的「船形埴輪」等珍品。（記者羅國嘉攝）十三行博物館9月30日起推出疫情後睽違7年的年度國際大展《靜土有聲：台日文物對話特展》，展出長達1公尺的「船形埴輪」等珍品。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館攜手日本宮崎縣立西都原考古博物館推出「靜土有聲：台日古代文物對話特展」，今（30）日起至明年3月1日展出，首次揭開台灣北部「十三行文化」與日本九州「古墳時代文化」的深度對話。展覽集結海內外多座重量級館所珍藏，亮點包括日本特色埴輪首度來台，以及11件十三行遺址新出土文物的首次公開。

「靜土有聲：台日古代文物對話特展」今日開幕。（記者羅國嘉攝）「靜土有聲：台日古代文物對話特展」今日開幕。（記者羅國嘉攝）

新北市政府副祕書長龔雅雯表示，十三行博物館自2013年與西都原考古博物館締結姊妹館以來持續交流，此次策展更融入八里在地文化，讓觀眾從地方視角連結國際。展覽以墓葬文物呈現千年前人群的生活方式、信仰儀式與社會組織，引發對生命與永續的思考。策展亦結合環境友善材料、電子書、展場環景與語音解說，實踐文化資產永續與教育平權。

十三行博物館與日本宮崎縣立西都原考古博物館攜手合作「靜土有聲：台日古代文物對話特展」今日開幕。（記者羅國嘉攝）十三行博物館與日本宮崎縣立西都原考古博物館攜手合作「靜土有聲：台日古代文物對話特展」今日開幕。（記者羅國嘉攝）

西都原考古博物館館長長友由美子也說，透過文物展示，台日觀眾能感受跨越千年的文化連結與生命故事，未來雙館將持續推動文化資產交流與共享。

十三行博物館長羅珮瑄指出，此次特展首次串聯中央研究院、台大人類學博物館，及宮崎市、新富町教育委員會等跨國單位，匯集珍貴館藏於同場展出，帶來前所未有的考古體驗。「靜土有聲：台日古代文物對話特展」即日起於十三行博物館第一特展廳展出，至2026年3月1日止。詳情請見十三行官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）。

集結海內外多個重量級單位珍貴館藏於同場展示。（記者羅國嘉攝）集結海內外多個重量級單位珍貴館藏於同場展示。（記者羅國嘉攝）

