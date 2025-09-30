自由電子報
高流「樂團興奮波」線上初賽 明開放報名

2025/09/30 15:09

高雄流行音樂中心年度樂團競賽盛事《樂團興奮波》，線上初賽明天（1日）起受理網路報名，最終五強將晉級12月13日總決賽。（高流中心提供）高雄流行音樂中心年度樂團競賽盛事《樂團興奮波》，線上初賽明天（1日）起受理網路報名，最終五強將晉級12月13日總決賽。（高流中心提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心年度樂團競賽盛事「樂團興奮波」，線上初賽明天（1）日起受理網路報名，最終五強將晉級12月13日總決賽。

高流《樂團興奮波》為全台少數專注樂團評選競賽。（高流中心提供）高流《樂團興奮波》為全台少數專注樂團評選競賽。（高流中心提供）

高流「樂團興奮波」為全台少數專注樂團評選競賽，設有完整三階段賽制，包括網路初賽、現場複賽及總決賽，為樂團提供從線上作品到大型舞台的全面挑戰，為扶植創作精神，初賽由參賽團隊提交3首原創作品，經評審線上評分後選出前12強；複賽11月30日登場，由樂團現場演出2首曲目（至少1首原創作品），展現演奏實力與節目設計整體性；最終五強將晉級12月13日決賽，於高流LIVE WAREHOUSE大庫的千人舞台爭奪最高榮耀。

高流執行長丁度嵐表示，今年「樂團興奮波」初賽條件全面開放，不設年齡、職業與音樂風格，鼓勵各路樂團踴躍參與，冠軍將可獲得6萬元獎金與專屬獎盃，4組優勝隊伍各獲1萬2千元獎金，另賽事亦設有最佳作詞、最佳作曲及最佳樂手等個人獎項，得獎者各獲8千元獎金。

丁度嵐表示，參賽者不僅能透過舞台展現創作實力，更有機會接受專業音樂人指導，今年評審陣容星光熠熠，集結多位金曲獎、金音獎得主，包括左光平、YELLOW黃宣、旺福姚小民、Matzka 等重量級音樂人，希望比賽讓更多優秀樂團被看見，「樂團興奮波」10月1日凌晨零點起至29日晚上11點59分受理網路報名，相關資訊請至高流官網查詢（https://lurl.cc/vE5eDn）。

