2025台灣文學金典獎入圍揭曉 原住民作家創新高 圖像文學成亮點

2025/09/30 19:59

2025台灣文學金典獎入圍名單出爐，即日起至2026年1月31日，將陸續在各獨立書店及公共圖書館舉行實體書展，亦有電子書平台及網路書店的線上書展。（台文館提供）2025台灣文學金典獎入圍名單出爐，即日起至2026年1月31日，將陸續在各獨立書店及公共圖書館舉行實體書展，亦有電子書平台及網路書店的線上書展。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025年台灣文學獎金典獎入圍名單今（30）日公布，今年共有225件作品參賽，最終30件入圍，涵蓋小說10件、非虛構9件、散文6件、詩集4件及繪本1件，充分展現當代文學的多樣性。這些作品將角逐1名百萬年度大獎、7名金典獎及3名蓓蕾獎。

台文館指出，本屆作品「輸出穩定、質量兼備」，中生代作家表現尤為穩健，展現多年累積後的創作能量；同時，圖像文學與繪本創作逐漸蔚為風潮，題材、敘事與圖像融合手法皆顯示鮮明創意，為金典獎注入具未來性的文學能量。

另一大亮點是原住民作家的突破，今年共有5部作品入圍，創下歷屆新高。不僅如此，許多非原住民作家亦在作品中探討原住民議題，反映跨文化理解與書寫上的新嘗試，開拓更多「說故事」的可能。

評審並觀察到作品普遍展現「破壞與建立」的雙重性，創作者一方面大膽拆解風格與敘事結構，另一方面又再造文字世界，回應當下社會處境與歷史記憶，呈現強烈時代性。

台文館表示，為推廣入圍佳作，即日起至明（2026）年1月31日，全台獨立書店、連鎖書店及公共圖書館將陸續舉辦入圍書展，並配合電子書平台、網路書店推出線上展。

2025年金典獎得獎名單將於11月初揭曉，並於11月16日在台北市立文獻館樹心會館舉行頒獎典禮。更多訊息可至官網查詢：https://award.nmtl.gov.tw/

2025台灣文學館金典獎入圍名單。（台文館提供）2025台灣文學館金典獎入圍名單。（台文館提供）

2025台灣文學金典獎入圍名單。（台文館提供）2025台灣文學金典獎入圍名單。（台文館提供）

