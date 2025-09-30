比北溝更早 故宮院長揭77年前首批登台文物藏此地

以郎世寧作品為靈感的數位藝術展在中壢登場，故宮院長蕭宗煌（左2）提到故宮文物與桃園的緣分超過75年。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院喜迎百年院慶，與今年建廟200週年的中壢仁海宮合作，舉辦「皕載風華─郎世寧數位藝術展」，今（30）日於仁海宮開幕，故宮院長蕭宗煌親自出席致詞，還提到原來77年（1948）前故宮首批文物遷台，其實就在桃園楊梅暫居了2年。

回溯故宮歷史，故宮文物自1925年從皇家典藏轉型為全民共享的博物館，至今（2025）屆百年，因此，特別以超過一年的時間取辦各項百年院慶活動；故宮文物遷台並自1950年進入北溝庫房保存，今年是屆滿75年；而自1965年以「國立故宮博物院」之名在台灣落地生根，剛好滿一甲子邁入第60年。

請繼續往下閱讀...

原來由南京運抵台灣的首批772箱文物，是在1948年12月26日抵基隆港，其中，屬於中央研院歷史語言研究所文物箱件，先改由火車運至楊梅的倉庫存放，直到1950年北溝庫房建成，才陸續移入。因此，故宮與桃園超過北溝75年的緣分算是不淺。

蕭宗煌說，故宮文物遷台在桃園楊梅短暫停留，奠定今日典藏基礎。而此次「皕載風華─郎世寧數位藝術展」，結合新媒體與數位科技，讓藝術之美再度在桃園綻放，「感謝仁海宮對展覽數位化與巡展的支持， 希望能透過這樣的跨界合作，拓展更多元的交流形式，攜手為台灣的文化、藝術與教育創造更深遠的價值。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法