《菱傳媒》確定停刊 解散員工，2方案資遣

《菱傳媒》確定停刊。（圖擷取自菱傳媒官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕民眾黨主席黃國昌29日開直播反駁民進黨立委對其指揮「狗仔集團」的爭議，網媒《菱傳媒》也捲入風暴，今日上午傳出《菱傳媒》將於下午的會議中宣布停刊，對此，記者傍晚致電詢問，《菱傳媒》表示，確實已確定停刊，但其他問題概不回應，但內部員工證實，將會全數資遣。

《菱傳媒》的大股東台鋼集團昨日就決定結束經營，但《菱傳媒》目前連同記者與行政人員在內，約有20餘人，停刊後將如何安排？還有公司解散問題？《菱傳媒》發言人並未多做說明。

不過，據《菱傳媒》內部員工證實，公司將會於10月底解散，並提供兩項資遣方案給員工選擇，自願離職者，除資遣費外會有額外一個月的離職金，若非自願離職者，則是多0.5個月非自願離職金，若拿非自願離職書者，依照規定可申請失業補助，另外員工還可有一個月的預告工資。

