藝文 > 即時

烤魚前多做這個小動作 保證不失敗

2025/10/04 11:00

（資料照，記者蔡淑媛攝）（資料照，記者蔡淑媛攝）

〔記者魏伶如／台北報導〕接近中秋佳節，家人朋友團聚又要摩拳擦掌開始烤肉趴。

各家烤物的調味、種類雖說五花八門，但其中要說最難的應該是烤魚，常常魚烤完，皮肉分開，賣相不佳，很難受到青睞。

這裡教大家一個小撇步，烤魚前，只要在烤架上先刷上一層醋，再把魚放上去烤，魚皮不容易黏在烤架上，就能烤出完美的魚肉。

烤魚跟烤肉一樣，不要一直翻來翻去，待一面烤熟後，再翻面繼續烤，這樣一來，烤魚不破皮、烤肉也能保留更多肉汁。

如果是烤較厚的肉排，查看烤肉時也有技巧，千萬不要直接把肉夾起來看，應該讓肉還是貼著烤網，微微抬起一角查看，這樣可以避免肉塊離開烤網，讓溫度下降，增長了烤熟的時間。

烤蔬菜時，建議把蔬菜盡量放在烤網的邊邊，因為烤網的邊邊溫度比較低，蔬菜可以慢慢烤，不容易烤焦。

