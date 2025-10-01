紀念歐洲醫生為台奉獻38年 台北愛樂美聲登斯洛維尼亞獻唱

台北愛樂室內合唱團於盧比安納的斯洛維尼亞愛樂廳演出，獲得滿場起立致敬。（駐奧地利代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕響應外交部與文化部共同主辦的「2025歐洲台灣文化年」，台北愛樂室內合唱團自9月底展開歐洲巡演，前3場以紀念為台灣醫療奉獻38年的歐洲醫師范鳳龍（Janez Janež, 1913-1990）為軸，先後於9月27至30日完成奧地利布雷堡文化中心、盧比安納斯洛維尼亞愛樂廳及義大利戈里奇亞洛伊澤文化中心的演出，最後1場將於10月2日重返奧地利，於維也納聖彼得教堂舉行「印象台灣音樂會」，以音樂傳遞台灣的人文故事與文化力量。

駐奧地利大使劉玄詠（前排左5）與范鳳龍家屬及演出團隊合影。（駐奧地利代表處提供）

此次台北愛樂室內合唱團歐洲巡演有一站非常特別，就是9月29日前往歐洲醫師范鳳龍的故鄉斯洛維尼亞首都盧比安納，我國駐奧地利大使劉玄詠特別與駐處人員開了5小時的車前往力挺，范鳳龍醫師的親屬也應邀出席音樂會，共同見證這場跨越地域與世代的音樂旅程，成為台灣與歐洲共享記憶的動人篇章。

音樂會焦點是下半場演出的《詩篇清唱劇》，是台北愛樂室內合唱團特別委托斯洛維尼亞作曲家裘比（Ambrose Copi），為紀范鳳龍在宜蘭行醫38年的故事創作，結合盧比安納音樂學院合唱團、交響樂團共同演出。劉玄詠表示，范鳳龍家屬非常感動台灣用文化方式來紀念范醫師，台北愛樂合唱團能以紀念旅台38年歐洲醫生的心意，做為歐洲巡演主軸，連結台灣與歐洲的情誼，可以說是最好的文化外交典範。

劉玄詠順道參觀正於盧比安納展出的旅歐台灣攝影家張雍的展覽。（駐奧地利代表處提供）

