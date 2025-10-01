明華園天字戲劇團演出《羅成叫關》 10/4中壢登場

「明華園天字戲劇團」將在中壢長春福德祠演出《羅成叫關》。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府文化局10月4日晚間6點半邀來「明華園天字戲劇團」，在中壢長春福德祠演出《羅成叫關》，民眾可免費入場，共同欣賞閩南與傳統民俗藝術之美。

中壢長春福德祠歡慶重建50週年，結合文化局「2025閩南傳統藝術巡演」，邀明華園天字戲劇團帶來好戲《羅成叫關》，文化局表示，明華園天字戲劇團傳承自台灣知名歌仔戲世家，由創辦人陳明吉次子陳勝典於1983年創立，2002年正式定名，劇團承襲外台戲的精髓、融入現代劇場觀念與表演元素，為歌仔戲注入活力。

《羅成叫關》劇情描述羅成與李世民在山東結義，最終羅成為了天下大局，不惜犧牲自己來解救李世民，文化局說明，劇團演出採口白與劇情交錯，運用現代戲劇手法串連，成功展現歌仔戲的多元風貌。

