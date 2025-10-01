紙風車《蕃薯森林奇遇記》 10/10登陸紅毛港

紙風車劇團將於10月10日國慶日晚上7點，在「紅毛港文化園區」帶來《蕃薯森林奇遇記》。（文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕紙風車劇團將於10月10日國慶日晚上7點，在「紅毛港文化園區」帶來《蕃薯森林奇遇記》，演出當天園區也特別開放免費入園，邀請民眾闔家共賞一場優質的親子文化饗宴。

文化局長王文翠表示，繼9月21日紙風車於文化中心演出的《燈怪》後，這次的《蕃薯森林奇遇記》將再次於紅毛港文化園區帶來闔家歡樂的精采演出；此次演出地點「紅毛港文化園區」，不僅是見證高雄港發展的重要地標，也承載紅毛港400年來的歷史軌跡，透過表演藝術與歷史文化場域的結合，讓市民能在日常生活中輕鬆親近藝術。

《蕃薯森林奇遇記》故事描述蕃薯國勇士們為了替國王尋找「幸福鳥」而展開一段驚險冒險，演出以原創劇本為基礎，結合現場與觀眾的高度互動，讓大小朋友都能身歷其境，感受劇情張力與舞台魅力。

文化局指出，演出當天除免費入園外，並提供文化遊艇棧貳庫至園區的船班優惠，以及捷運小港站至園區的免費接駁公車；10、11日兩天，將由高雄市紅毛港文化協會舉辦「親子互動FUN」主題活動，包含認識園區「文化闖關」、親子同樂「童玩體驗」、復古懷舊「柑仔店彈珠台」，以及品嘗美味「傳統魚丸湯饗宴」等活動，遊客在園區觀賞紙風車劇團精采的演出，也能體驗紅毛港的傳統漁村文化。

