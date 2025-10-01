「黃國昌狗仔風暴」延燒！化名發稿傷害社譽 中央社提告謝幸恩

民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕民眾黨主席黃國昌遭指控涉及長期指揮狗仔跟拍政敵事件延燒，焦點指向《中央社》前北檢線記者謝幸恩。謝於9月29日請辭並發表聲明，但後續媒體再度揭露其恐涉及以化名「蕭依依」採訪發稿，引發新聞倫理爭議。《中央社》今（10月1日）再度發布聲明，宣布已向台北地檢署對謝女士提起背信等罪之刑事告訴，後續並將針對其侵害本社名譽一事，提起相關之民事訴訟。

中央社在聲明中表示，謝幸恩雖已於9月29日主動請辭，但隨後外界揭發她可能涉及政治狗仔行為，以及化名發稿的不當舉動，已嚴重傷害中央社聲譽。中央社強調，今日上午已就背信等罪，正式向台北地檢署提出刑事告訴，未來也將針對名譽受損部分提起相關民事訴訟。

同時，中央社指出，謝幸恩在任職期間的相關行為，是否涉及違反內部新聞倫理規範與社規，目前已交由調查委員會進一步處理。中央社重申，將依程序進行調查，並對外界關切給予後續說明。

中央社先前已在9月29日發表兩點聲明，表達對謝的請辭予以尊重，並由調查委員會持續釐清。然而，隨著外界持續揭露更多細節，中央社在今日的聲明中進一步升高處理層級，透過司法途徑追責。

目前外界關注焦點仍集中在3大面向：其一是謝幸恩是否確實涉入黃國昌的「狗仔行動」；其二是以化名「蕭依依」發稿的行為是否違反新聞專業與內規；其三則是這場風波將如何衝擊《中央社》為國家通訊社的公信力。中央社強調，本案後續發展仍需待司法調查與調查委員會釐清結果，社方也將持續配合，並強化新聞專業規範，以維護媒體應有的社會責任與形象。

◎《中央社》聲明全文如下：

「前員工謝幸恩女士於9月29日請辭，惟後續媒體進一步揭發其恐涉及政治狗仔及化名蕭依依採訪發稿之事，可能已違反新聞倫理規範及本社社規，嚴重傷害本社社譽。

本社已於今日上午赴臺灣臺北地方檢察署對謝女士提起背信等罪之刑事告訴，後續並將針對其侵害本社名譽一事，提起相關之民事訴訟。

至於謝女士在任職期間之行為，是否涉及違反本社相關規定，目前已交由調查委員會處理。」

