大庄子弟工藝師陳金旺 用大肚山紅土為浩天宮添糊火缸

工藝師陳金旺以大肚山紅土為浩天宮製作糊火缸。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中浩天宮大庄媽祖七天六夜進香大典將於10月5日啟程，今年儀式中的一個環節「糊火缸」，邀請在地工藝師、大庄子弟陳金旺，以家鄉大肚山紅土親手捏塑製作，這份跨越信仰與工藝的心意，成為地方津津樂道的一段佳話。

工藝師陳金旺（右2）以大肚山紅土創作，捐贈浩天宮2個糊火缸。（記者張軒哲攝）

「糊火缸」是分靈宮廟向祖廟借取香火，再帶回宮廟合爐的重要儀式，象徵著香火綿延不絕與庇佑安定。浩天宮大庄媽祖至今已有302年歷史，被列為台中市文化資產歷史建築，每一座糊火缸不僅是一件器物，更是族群記憶與地方心靈的寄託。缸器也就格外受到重視。

浩天宮主委王經綻指出，往年製作糊火缸，多半只講究寬高是否符合文公尺紅字，材質也以陶或瓷為主。但今年委由台中市文化局授證工藝師，他選擇了大肚山紅土，一種砂質重、含水性高、不易塑形、容易龜裂的土料，別人避之不及，他卻堅持挑戰，只因紅土正是台中海線農民的精神象徵。

紅土含水性高、矽砂多，稍一動就可能產生裂痕。第一天製程時，陳金旺幾乎寸步不離作品身旁，裂了就立刻修補，原本製作3個，但破了1個。陳金旺回憶，童年時常隨父親參與大庄媽的北港進香與遶境，媽祖信仰早已深植心中。這次受託製作合爐，他沒有選擇一般常見的陶瓷，而是堅持使用大肚山紅土，當糊火缸點燃時，不只是香火延續，更代表著大肚山紅土與大肚中堡五十三庄信仰中心「浩天宮」的共同故事，相信這份信仰會繼續守護地方。

