藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

南排灣百年文物自瑞典返獅子鄉 精緻工藝感動人心

2025/10/01 15:18

文物如活生生的祖先低語，包括精緻扇子、華麗女裙、閃耀頭飾、木刀與披肩。（記者蔡宗憲攝）文物如活生生的祖先低語，包括精緻扇子、華麗女裙、閃耀頭飾、木刀與披肩。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕橫跨近萬公里海峽的族群記憶，屏東獅子鄉文物陳列館正式揭開特展「Ki cacepeliw 從海那邊．歡迎回家」，48件來自瑞典國家世界文化博物館的南排灣百年文物，重返部落懷抱，引發族人熱淚盈眶。這不僅是物品的歸來，更是歐洲殖民的文化轉型正義，象徵南排灣族群風貌的永續傳承。

屏東獅子鄉文物陳列館正式揭開特展「Ki cacepeliw 從海那邊．歡迎回家」。（記者蔡宗憲攝）屏東獅子鄉文物陳列館正式揭開特展「Ki cacepeliw 從海那邊．歡迎回家」。（記者蔡宗憲攝）

展場中，這些文物如活生生的祖先低語，精緻扇子、華麗女裙、閃耀頭飾、木刀與披肩，件件訴說1900年代初南排灣生活的點滴。有的曾裝飾家族禮服，象徵貴族尊榮；有的為日常用器，承載勞作記憶；更有儀式專屬物件，連結信仰與祭典。這些物品源於20世紀初「台灣有用植物調查」，當時植物學家川上瀧彌與助手中原源治深入山林，順手帶走部落珍寶，輾轉落入瑞典烏姆勞夫公司，再成博物館館藏。

文物如活生生的祖先低語，包括精緻扇子、華麗女裙、閃耀頭飾、木刀與披肩。（記者蔡宗憲攝）文物如活生生的祖先低語，包括精緻扇子、華麗女裙、閃耀頭飾、木刀與披肩。（記者蔡宗憲攝）閃耀頭飾相當精緻。（記者蔡宗憲攝）閃耀頭飾相當精緻。（記者蔡宗憲攝）文物如活生生的祖先低語，包括精緻扇子、華麗女裙、閃耀頭飾、木刀與披肩。（記者蔡宗憲攝）文物如活生生的祖先低語，包括精緻扇子、華麗女裙、閃耀頭飾、木刀與披肩。（記者蔡宗憲攝）

獅子鄉長朱宏恩感動分享，當年第一次在瑞典見到這些祖先文物，它們彷彿對我說帶我回家。（記者蔡宗憲攝）獅子鄉長朱宏恩感動分享，當年第一次在瑞典見到這些祖先文物，它們彷彿對我說帶我回家。（記者蔡宗憲攝）

開展儀式上，獅子鄉長朱宏恩感動分享，「當年第一次在瑞典見到這些祖先文物，它們彷彿對我說『帶我回家』，我忍不住掉淚。這4年努力，不是為了展覽，而是讓部落記憶復活。這些不僅是手藝，更是排灣工藝與信仰的永恆傳承，證明文化尊嚴回歸！」

瑞典國家世界文化博物館研究員李東，也親臨現場見證這歷史一刻。他表示：「不只瑞典，各歐洲博物館近年積極推動轉型正義，將殖民時期文物歸還原主或國家。這是深化彼此關係的機會，讓這些文物『回家，不再漂流』。」李東強調，這場跨越8000公里的文化對話，從2020年啟動，經聯繫國立台灣博物館、台灣大學人類學系及中央研究院，2022年與獅子鄉展開對談，方有今日成果。

獅子鄉公所指出，這展出僅是起點，展期至明年3月底，歡迎民眾前來感受排灣族群的深厚底蘊。透過文物返鄉，部落不僅重拾失落記憶，更開啟南排灣文化復振新頁。

文物如活生生的祖先低語，包括精緻扇子、華麗女裙、閃耀頭飾、木刀與披肩。（記者蔡宗憲攝）文物如活生生的祖先低語，包括精緻扇子、華麗女裙、閃耀頭飾、木刀與披肩。（記者蔡宗憲攝）

屏東獅子鄉文物陳列館正式揭開特展「Ki cacepeliw 從海那邊．歡迎回家」。（記者蔡宗憲攝）屏東獅子鄉文物陳列館正式揭開特展「Ki cacepeliw 從海那邊．歡迎回家」。（記者蔡宗憲攝）

