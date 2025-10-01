北市市定古蹟「戴炎輝寓所」修復完工獲新生 法學基地轉身台式餐廳

文化局局長蔡詩萍表示，戴炎輝寓所周邊匯聚了台北市的重要文化資產，涵蓋福州街11號劉真校長故居、孫立人將軍官邸、南菜園日式宿舍群等多處古蹟與歷史建築，期望將這些文化資源進行串聯與活化。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市文化局攜手國立台灣大學，透過「老房子文化運動2.0」平台，推動市定古蹟「戴炎輝寓所」的修復與再生，從2022年展開修復工程，總共投入新台幣約3,200萬元，耗時3年在今（2025）年正式竣工，活化後的戴炎輝寓所以「輝室」為名，「餐酒辦桌」為概念，並融合在地飲食文化特色開設餐廳，文化局指出，戴炎輝寓所將持續舉辦藝文講座、展覽及公共活動，藉此將古蹟與現代社會重新連結，並逐步發展成為一個多元文化交流的平台。

活化後的戴炎輝寓所以「輝室」為名，「餐酒辦桌」為概念，並融合在地飲食文化特色開設餐廳，文化局指出，戴炎輝寓所將持續舉辦藝文講座、展覽及公共活動，藉此將古蹟與現代社會重新連結，並逐步發展成為一個多元文化交流的平台。（記者孫唯容攝）

文化局說明，「戴炎輝寓所」最初興建於日治時期，二戰後由台灣大學接管，後做為法學院教授戴炎輝先生的住所，2007年登錄為台北市歷史建築，因發現此地為《淡新檔案》的整理基地，且原書櫃仍可見戴炎輝先生親自編排的檔案編碼，為紀念與保存戴炎輝先生整理編纂淡新檔案之重要歷史場域，遂於2017年升格為市定古蹟。

請繼續往下閱讀...

「戴炎輝寓所」最初興建於日治時期，二戰後由台灣大學接管，後做為法學院教授戴炎輝先生的住所，2007年登錄為台北市歷史建築。（記者孫唯容攝）

文化局表示，戴炎輝先生是台灣近代著名法學教授，也是首位台籍司法院院長，一生致力於法學教育與制度改革，尤其在任職司法院院長的任內，積極推動審檢分立制度的準備程序，為台灣司法環境的改善奠定基礎。此外，戴炎輝先生自1947年至1953年間主持整理超過兩萬件的清代淡水廳、台北府與新竹地區的司法與行政檔案，並將其命名為《淡新檔案》，對研究台灣法制、地方行政及社會經濟均有極高學術價值，與《巴縣檔案》及《寶坻檔案》並列為清代三大地方司法檔案，使寓所成為臺灣法學與檔案史的重要基地。

「戴炎輝寓所」2007年登錄為台北市歷史建築，因發現此地為《淡新檔案》的整理基地，且原書櫃仍可見戴炎輝先生親自編排的檔案編碼。（記者孫唯容攝）戴炎輝先生自1947年至1953年間主持整理超過兩萬件的清代淡水廳、台北府與新竹地區的司法與行政檔案，並將其命名為《淡新檔案》，對研究台灣法制、地方行政及社會經濟均有極高學術價值。（記者孫唯容攝）

修復團隊注重於維護建築原貌並延續空間功能，建築特色如日式木構造、傳統中廊式格局、牛眼窗與洗石子基座等，皆完整保留，團隊也與戴炎輝先生後代──戴楠青教授合作，由教授親自協助整理並提供戴炎輝先生的重要檔案，這些珍貴資料現重新展示於當年戴炎輝先生使用、整理《淡新檔案》的兩座書櫃中，新舊檔案交錯陳列，讓此空間再次乘載跨時代的知識與精神。

為符合現代營運需求，修復工程於古蹟側棟新建中央廚房，設計上融合日式建築語彙，不僅視覺和諧，也成功將明火作業區與古蹟主體有效區隔，同時，新增無障礙設施串聯室內外動線，提升公共友善性，整體修復工程亦完整記錄施工過程，未來可作為研究與導覽參考。

文化局局長蔡詩萍表示，戴炎輝寓所周邊匯聚了台北市的重要文化資產，涵蓋福州街11號劉真校長故居、孫立人將軍官邸、南菜園日式宿舍群等多處古蹟與歷史建築，期望將這些文化資源進行串聯與活化，將有助於形成一條歷史文化的走讀脈絡，進一步為台北市創造一處兼具學術、人文與公共性的文化場域。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法