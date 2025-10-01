限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
舊嘉義菸葉廠辦特展 重現嘉義菸葉榮景
舊嘉義菸葉廠特展，帶領民眾回望嘉義菸葉廠演變歷程。（嘉義市政府提供）
〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府文化局「再見嘉芬—舊嘉義菸葉廠特展」，即日起到11月2日在舊嘉義菸葉廠的嘉義市影視音基地舉行，透過多元展覽形式重現嘉義菸葉榮景，帶領民眾回望嘉菸歷史軌跡。
嘉義市文化局長謝育哲說，舊嘉義菸葉廠從 2021年啟動活化工程，廠區禮堂建築已發展為「嘉義市影視音基地」，成為影視創作者的聚點與市民接觸影像文化的新場域。隨政策推動，舊菸葉廠未來將轉型為「嘉義市區域設計中心」，透過設計思維結合在地文化，創造多元學習與交流空間，回應現代生活需求，打造具美感與想像力的文化體驗。
請繼續往下閱讀...
特展透過多元展覽形式，讓民眾感受舊嘉義菸葉廠人文底蘊。（嘉義市政府提供）
謝育哲說，此次特展以「回到嘉菸，打開西區的時光膠囊」為題，規劃「菸農生活區」、「菸廠歷史區」、「攝影展區」等展區，回顧菸農的農務歷程，嘉義菸葉廠在不同時期的轉型與演變；同時透過「領路人計畫」團隊，呈現廠區封存多年後的現況。
「紀錄片展區」放映《雲煙過眼—追尋北社尾的菸葉足跡》，由導演陳志漢拍攝，透過歷史脈絡、口述訪談與影像蒐集，完整記錄嘉義菸草產業的重要篇章。
謝育哲表示，特展還有裝置藝術「幾何葉脈」，以及結合科技打造的菸葉加工互動體驗2大亮點，讓民眾在視覺與感官參與中，重新理解嘉菸文化底蘊。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應