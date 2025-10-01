自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

南國漫讀節啟動 「藍皮解憂號」列車開賣了

2025/10/01 19:04

南國漫讀節藍皮列車內有安排各種的表演（屏東縣政府提供）南國漫讀節藍皮列車內有安排各種的表演（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕2025南國漫讀節「藍皮解憂號」，今天（1日）起限量開賣，將於11月15日至12月13日連續5個週六啟程，帶領旅客從枋寮車站出發往返金崙，在山海相映的鐵道上展開一段結合文學、藝術與表演的忘憂旅程。

藍皮火車票開賣了（屏東縣政府提供）藍皮火車票開賣了（屏東縣政府提供）

屏東縣政府文化處表示，今年南國漫讀節藍皮列車共規劃5班次，邀請不同領域的創作者與表演團隊接力登場，首班車11月15日由新竹「好玩的劇團」開場，並邀請排灣族藝術家峇岦嵐偲．旮札涅蘫分享《大聲種籽》；11月22日登場的是屏東「蘇家班掌中劇坊」搭配作家林剪雲，以《我的恆春 我的半島》暢談地方情懷；11月29日則有新竹直笛合奏團帶來悠揚樂聲，與繪本創作者儲玉玲分享《熱天的時陣》的台文書寫。

12月6日由屏東「藝夥人表演製作團」結合客家創意，並由「599坐火車漫遊台灣」社團創辦人劉昭輝暢談火車旅行的樂趣；13日最後一班則邀來台東KEEP DANCE STUDIO的年輕舞者展現多元舞風，同場鄭孝榮則分享在三地門孕育可可夢土的《巧克力職人之路》，線上開賣，票價1280元，購票資訊可上屏東縣文化處臉書及雄獅旅行社平台查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應