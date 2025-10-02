新竹縣總圖屋頂優化方案票選「造型沖孔板」勝出 明年底開館

新竹縣立總圖書館金屬屋頂優化基本設計方案，由方案4「造型沖孔板」獲得最高票。（新竹縣文化局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣立總圖書館金屬屋頂優化基本設計方案票選，經過2週時間投票，票選結果揭曉，由方案4「造型沖孔板」獲得最高票數；縣府文化局表示，此案將接續進行細部設計，屋頂優化將於室內裝修工程進場期間同步進行，預計年明（2026）年底開館營運。

方案4的建築東西側裝飾以書本展開的造型及四周穿插如白鴿紛飛意象，呈現知識的廣大世界。（新竹縣文化局提供）

竹縣總圖斥資約9.5億元打造，未料金屬屋頂遭譏像鐵皮加蓋的鋁皮屋。文化局為回應各界建議，並提升總圖的建築品質，舉辦3場民眾參與工作坊及基本設計方案說明會，提出5個入選方案後，在9月10日至24日開放網路票選活動。

文化局正式公告，優化方案4「造型沖孔板」以1062票勝出。局長朱淑敏說明，「造型沖孔板」造型的金屬外觀設計，結合新竹縣公共圖書館LOGO及書本意象做為整體設計發想概念，建築本體南北側屋頂設計採用書本錯落擺設意象，展現公共圖書館的基本宗旨為提供各類型閱讀資源及服務，以期滿足讀者及團體於教育、資訊、娛樂、休閒等各領域需求。

新竹縣立總圖書館金屬屋頂優化基本設計方案票選結果出爐。（擷取自新竹縣政府官網）

建築東西側裝飾以書本展開的造型及四周穿插如白鴿紛飛意象，呈現知識的廣大世界，期許新竹縣立總圖書館成為社區文化及藝術發展的中心，提供文化活動空間、組織文化節目、館藏反映文化內涵等方式，支持傳統文化保存及開拓文化與知識創意發展。

而沖孔板材質採用耐候環保鋁板，以大小沖孔方式藉由現代科技參數式數位設計，創造出現代化圖書館藝術美學，表達充滿陽光、快樂、簡潔及知識書香氛圍，本案將配合優化工程於夜間設計LED間接燈光，顯現圖書館融入大自然靜謐森林中夜晚朦朧之美。

「造型沖孔板」造型的金屬外觀設計，結合新竹縣公共圖書館LOGO及書本意象作為整體設計發想概念。（記者廖雪茹攝）

前竹北市民代表許育綸表示，採用鋁皮屋顏色與造型當主角者，如王爺壟非營利幼兒園具有設計感；而鋁皮屋顏色與造型當配角者，即總圖卻有加蓋感。尊重民眾票選的優化方案。他認為，建材無美醜之分，建議縣府未來設計決議時，能多注意不同建材搭配結果、模擬圖真實性。

朱淑敏說，此優化方案預算概估2512萬元，目前已進入細部設計階段，預計今年底進行發包工程，並於室內裝修工程期間（270日曆天）內外同步施作，待明年下半年完工辦理驗收，預計明年底開館營運。

