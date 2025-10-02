文化小旅行邀您「WALK INTO」台北！探尋文化點邊走邊拍 短影音徵件活動開跑

為了深化台北文化小旅行「WALK INTO」的核心精神，文化局舉辦短影音徵件活動，徵件時間於即日起至10月31日止，報名對象不限年齡與國籍，投稿作品需先上傳至個人社群平台，獲選作品將於11月24日後公布結果。圖為文化點之一的寶藏巖。（北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北文化小旅行從2023年10月開始推行，至今已完整發布「100處文化點」，希望引領民眾打破旅遊路線的既定框架，透過多元的文化點及深度故事串起台北的各種想像及面貌。為了深化台北文化小旅行「WALK INTO」的核心精神，文化局舉辦短影音徵件活動，徵件時間於即日起至10月31日止，報名對象不限年齡與國籍，投稿作品需先上傳至個人社群平台，獲選作品將於11月24日後公布結果。

台北市文化局指出，市長蔣萬安曾提到在忙碌工作之餘，「最喜歡的放鬆方式就是走路」，喜歡「文化小旅行」不需要遠行，也不需要呼朋引伴，而是在生活中找到一段屬於自己的me time。希望延續「WALK INTO」的核心精神，文化局即日起舉辦短影音徵件活動，截止日期為10月31日，報名對象不限年齡與國籍，民眾可以參加個人組或團體組，但不可跨組報名。

文化局說明，投稿作品需先上傳至個人社群平台，包含YouTube、Facebook、Instagram、Threads等，影片要標記「台北文化小旅行」，並設定公開分享取得網頁連結，再將連結填入活動報名系統（https://www.accupass.com/event/2508200129331832937760），後續作品將依「影像魅力」、「創意風格」與「文化共鳴」3大面向進行評選，獲選作品將於11月24日後公布結果，除了豐富的獎項，更有機會於文化局及鏡電視社群平台公開露出。

此外，為延續「台北文化小旅行」推廣熱潮，文化局也規畫了3場體驗活動，包含10月4日於新芳春茶行舉辦茶道導覽體驗、10月11日於寶藏巖國際藝術村速寫臺北文化100點，以及10月12日於萬華和平青草園舉辦大榕樹音樂會等，邀請民眾在悠閒氛圍的日常中，親身走訪體驗文化點，感受台北多元文化面向的風景與故事；12月更預計推出一本以探索文化點日常搭配都市生活心靈療癒的出版品，並於明年2月台北國際書展亮相。

