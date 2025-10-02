新竹慶中秋 張正傑、朱陸豪同台演音樂劇《小丑摘月》

〔記者廖雪茹／新竹報導〕本週就是中秋連假了，新竹縣竹北市水圳森林公園10月5、6日將搖身一變成為「花神咖啡廳」，兩天都有「圓夢舞台」邀請市民展現琴藝，星期天晚上7點還將上演音樂劇《小丑摘月》，由國際大提琴家張正傑跨界攜手京劇大師「美猴王」朱陸豪，與鋼琴家呂冠葶同台演出，竹北市長鄭朝方邀請市民朋友別錯過這場月光下的浪漫相遇。

竹北市公所表示，在地青創的「竹北好市」市集秋日限定版，上個週末（9月27、28日）在水圳公園熱鬧揭幕，首週「漂書天」與「清潔隊員日」，竹北清潔隊派出宛如變形金剛般的清潔車與新型水車，讓大小朋友近距離了解城市守護者的日常任務。孩童們更換上「小小清潔隊服」，化身Team Zhubei小英雄，守護城市整潔，現場互動熱烈。

市長鄭朝方表示，中秋連假第2、3天的「花神咖啡廳」，結合咖啡、花藝、市集與音樂，打造如同漫步香榭大道般的悠閒體驗。兩天活動除有市民秀琴藝，並邀請林碧霞、閔傑煜、張舒涵等老師獻藝。

5日晚上7點的《小丑摘月》音樂劇，將由大提琴家張正傑、京劇大師「美猴王」朱陸豪與鋼琴家呂冠葶同台演出，讓東西文化在月光下碰撞出精采絕倫的對話。這場演出即日起開放竹北市民優先索票100席，報名連結： https://reurl.cc/koKXrK ；5日當晚6點30分起另釋出150接續席位。

此外，6日晚上7點加碼推出「贈人花綠手留餘香」活動，現場的花藝布置將開放讓民眾依趣味遊戲方式帶回，數量有限，建議自備容器，讓美好的中秋氛圍延續到每個市民的生活中。#

