自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

文化幣新優惠 明起半價看國片 秋冬最強片單看這裡

2025/10/02 14:29

文化幣看國片「消費2點贈送1點」加碼回饋，明（3）日起可用。（文化部提供）文化幣看國片「消費2點贈送1點」加碼回饋，明（3）日起可用。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕金馬獎昨（1）日公布入圍名單之後，每個人心裡是不是也有新的想看電影片單？文化部今日加碼放送文化幣「消費2點贈送1點」優惠，明日起可用；附帶秋冬精彩國片總整理，鼓勵青年朋友半價看國片。

文化部整理出一份秋冬精彩國片名單及上映日期，並指出，秋冬國片題材涵蓋愛情、紀錄片、家庭、勵志、恐怖等，也包含多部得獎或入圍國內外影展的影片。

比如如舒淇首度自編自導的《女孩》，入選第82屆威尼斯影展主競賽單元，更在釜山國際影展勇奪最佳導演獎；《左撇子女孩》則於法國坎城影展「影評人週」競賽單元獲得「甘氏基金會獎」與「金鐵道獎」，並代表台灣角逐2026年第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片等。導演陳玉勳最新作品《大濛》則是一舉入圍金馬獎最佳劇情片等11項大獎，成為今年秋冬最受矚目的國片之一。

文化部整理出10月、11月陸續上映的國片名單。（文化部提供）文化部整理出10月、11月陸續上映的國片名單。（文化部提供）

文化部長李遠表示，今年上半年推出的「結伴看國片春夏加碼」，消費滿350點回饋200點方案，共吸引超過6.8萬人次進戲院觀影，文化幣消費金額累計突破6,100萬元，為國片市場帶來一波青年觀眾的熱情支持。希望這次加碼「消費2點贈送1點」回饋方案，能吸引更多青年朋友，把握2025年文化幣領用期限最後3個月，趕上這一波國片上映熱潮。各項文化幣優惠及最新訊息可詢文化幣官網（https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應