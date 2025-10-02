文化幣新優惠 明起半價看國片 秋冬最強片單看這裡

文化幣看國片「消費2點贈送1點」加碼回饋，明（3）日起可用。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕金馬獎昨（1）日公布入圍名單之後，每個人心裡是不是也有新的想看電影片單？文化部今日加碼放送文化幣「消費2點贈送1點」優惠，明日起可用；附帶秋冬精彩國片總整理，鼓勵青年朋友半價看國片。

文化部整理出一份秋冬精彩國片名單及上映日期，並指出，秋冬國片題材涵蓋愛情、紀錄片、家庭、勵志、恐怖等，也包含多部得獎或入圍國內外影展的影片。

比如如舒淇首度自編自導的《女孩》，入選第82屆威尼斯影展主競賽單元，更在釜山國際影展勇奪最佳導演獎；《左撇子女孩》則於法國坎城影展「影評人週」競賽單元獲得「甘氏基金會獎」與「金鐵道獎」，並代表台灣角逐2026年第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片等。導演陳玉勳最新作品《大濛》則是一舉入圍金馬獎最佳劇情片等11項大獎，成為今年秋冬最受矚目的國片之一。

文化部整理出10月、11月陸續上映的國片名單。（文化部提供）

文化部長李遠表示，今年上半年推出的「結伴看國片春夏加碼」，消費滿350點回饋200點方案，共吸引超過6.8萬人次進戲院觀影，文化幣消費金額累計突破6,100萬元，為國片市場帶來一波青年觀眾的熱情支持。希望這次加碼「消費2點贈送1點」回饋方案，能吸引更多青年朋友，把握2025年文化幣領用期限最後3個月，趕上這一波國片上映熱潮。各項文化幣優惠及最新訊息可詢文化幣官網（https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/）。

