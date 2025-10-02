台南蕭壠陣頭藝術祭 中秋連假、雙十連假登場

台南市佳里區蕭壠文化園區在中秋、雙十連假推出2025蕭壠陣頭藝術祭，將傳統陣頭藝術與當代文化體驗完美融合。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕中秋連假（10月4至6日）及雙十連假（10月10至12日）到哪裡出遊？台南市佳里區蕭壠文化園區在這2個連假推出2025蕭壠陣頭藝術祭，以「陣在鬥熱鬧」為主題，將傳統陣頭藝術與當代文化體驗完美融合，10月4日開鑼登場，歡迎民眾來「鬥鬧熱」。

台南佳里蕭壠文化園區有常設館台南藝陣館。（記者楊金城攝）

台南是眾神之都，也是藝陣之鄉，蕭壠園區內就有常設館台南藝陣館，台南市文化局文化園區管理科指出，蕭壠陣頭藝術祭用鑼鼓聲、陣頭舞、滿場香火味和青春活力，在蕭壠文化園區展演，活動精采，有如一場熱鬧的文化派對。

蕭壠園區推出「壠來看熱鬧」陣頭表演，活動期間天天都有在地藝陣團體輪番上陣，從氣勢磅礴的八家將到活潑可愛的跳鼓陣，讓觀眾近距離感受台南陣頭的魅力，還有收驚的體驗。「作伙學藝陣」則讓民眾免報名，直接體驗參與陣頭，親自舞動旗幟、跟著節奏操練舞步，實地了解藝陣的文化。

「好戲鬥陣看」欣賞陣頭影片，精選6部陣頭紀錄片與影像作品，映後並有有獎徵答，提供藝陣好禮。「趣味藝陣風」透過手作課程，融入陣頭元素變成文創小物。「童遊藝陣趣」是專為小朋友設計的體驗活動，讓孩子透過動手玩、輕鬆學，認識藝陣文化；在蕭壠兒童圖書館的「陣頭藝事多」讓孩子們透過故事認識藝陣文化。「藝陣影之美」特別舉辦藝陣主題攝影展，讓觀眾看見藝陣文化的力量與獨特美學。

蕭壠園區指出，現場還有「藝鍵上陣」、「藝起來踅街」、「街頭看藝事」和「大地藝術家」等藝陣活動，也有打卡、集章活動，民眾有機會獲得主題限定紀念小物，帶回陣頭的祝福與保佑。

