自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南蕭壠陣頭藝術祭 中秋連假、雙十連假登場

2025/10/02 15:32

台南市佳里區蕭壠文化園區在中秋、雙十連假推出2025蕭壠陣頭藝術祭，將傳統陣頭藝術與當代文化體驗完美融合。（記者楊金城攝）台南市佳里區蕭壠文化園區在中秋、雙十連假推出2025蕭壠陣頭藝術祭，將傳統陣頭藝術與當代文化體驗完美融合。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕中秋連假（10月4至6日）及雙十連假（10月10至12日）到哪裡出遊？台南市佳里區蕭壠文化園區在這2個連假推出2025蕭壠陣頭藝術祭，以「陣在鬥熱鬧」為主題，將傳統陣頭藝術與當代文化體驗完美融合，10月4日開鑼登場，歡迎民眾來「鬥鬧熱」。

台南佳里蕭壠文化園區有常設館台南藝陣館。（記者楊金城攝）台南佳里蕭壠文化園區有常設館台南藝陣館。（記者楊金城攝）

台南是眾神之都，也是藝陣之鄉，蕭壠園區內就有常設館台南藝陣館，台南市文化局文化園區管理科指出，蕭壠陣頭藝術祭用鑼鼓聲、陣頭舞、滿場香火味和青春活力，在蕭壠文化園區展演，活動精采，有如一場熱鬧的文化派對。

蕭壠園區推出壠來看熱鬧陣頭表演，活動期間天天都有在地藝陣團體輪番上陣，從氣勢磅礴的八家將到活潑可愛的跳鼓陣，讓觀眾近距離感受台南陣頭的魅力，還有收驚的體驗。作伙學藝陣則讓民眾免報名，直接體驗參與陣頭，親自舞動旗幟、跟著節奏操練舞步，實地了解藝陣的文化。

「好戲鬥陣看」欣賞陣頭影片，精選6部陣頭紀錄片與影像作品，映後並有有獎徵答，提供藝陣好禮。趣味藝陣風透過手作課程，融入陣頭元素變成文創小物。童遊藝陣趣是專為小朋友設計的體驗活動，讓孩子透過動手玩、輕鬆學，認識藝陣文化；在蕭壠兒童圖書館的陣頭藝事多讓孩子們透過故事認識藝陣文化。藝陣影之美特別舉辦藝陣主題攝影展，讓觀眾看見藝陣文化的力量與獨特美學。

蕭壠園區指出，現場還有藝鍵上陣藝起來踅街街頭看藝事大地藝術家等藝陣活動，也有打卡、集章活動，民眾有機會獲得主題限定紀念小物，帶回陣頭的祝福與保佑。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應