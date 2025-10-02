自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台大辦白先勇文學特展 白先勇：讓上萬本書有一個家

2025/10/02 15:43

台灣大學主辦的「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」於今（2）日開幕，圖為白先勇致詞。（記者叢昌瑾攝）台灣大學主辦的「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」於今（2）日開幕，圖為白先勇致詞。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學頒授作家白先勇為台大名譽博士及台大外國語文學系傑出校友，白先勇於2023年將加州居所的藏書與手稿捐贈台大，台大為表達感謝與敬意，今（2）日舉辦「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」，白先勇表示，他最捨不得扔掉的就是書，收藏的1萬本書能捐給台大，讓書有一個家，由衷感激台大圖書館，讓台大學弟妹有機會看到他收藏的書。

台灣大學主辦的「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」於今（2）日開幕，圖為台灣大學頒發感謝狀予白先勇作家。（記者叢昌瑾攝）台灣大學主辦的「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」於今（2）日開幕，圖為台灣大學頒發感謝狀予白先勇作家。（記者叢昌瑾攝）

白先勇也表示，策展人用「花園詩學」統整展覽，做得很有創意，而有些展品他自己都忘掉了，但其中有一張手稿是他寫父親的傳記，放在桌上10多年，看起來殘破，而這次特展中的字畫，例如60年來老友董陽孜作品，則是借給台大展覽。

台大主祕王大銘細數白先勇與台大的深遠淵源，自1957年就讀外文系以來，白先勇便展開文學創作生涯，與同儕創辦《現代文學》，奠定台灣文學的重要基石，退休後返母校開設紅樓夢與崑曲課程，推廣中國古典文學之美，深受師生歡迎，其課程影片至今仍在台大開放平台流傳。

王大銘表示，白先勇是台大最知名的校友之一，2021年獲頒榮譽博士，並陸續將珍貴手稿贈予台大，這次展出多份首次公開的原稿，極具學術與文學價值，期許台大圖書館持續推動手稿數位化，使這些手稿能成為未來研究近代華語文學的重要資源。

台大圖書館副館長楊東謀表示，自2008年舉辦「白先勇文學講座特展」以來，便與白先勇建立深厚情誼，當年在已故教授柯慶明協助下，展覽獲得熱烈迴響，白先勇並將展品手稿如樹猶如此tea for two等慷慨贈藏，成為館藏的重要基石，這次展覽內容來自2023年白先勇自美國寄回的藏書與手稿，清華大學台灣文學研究所助理教授鍾秩維與台南大學國語文學系助理教授楊富閔受邀擔任策展人，呈現白先勇在台北書寫的文學故事，也重現他在台大推動的文化傳承，民眾可重溫1982年〈遊園驚夢〉盛況，也能透過影像感受其授課風采。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應