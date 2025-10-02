自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

黃國昌指控精鏡傳媒資金來源不明 《鏡週刊》7點聲明嗆提告

2025/10/02 17:20

《鏡週刊》發聲明回擊黃國昌的指控。（翻攝自《鏡週刊》）《鏡週刊》發聲明回擊黃國昌的指控。（翻攝自《鏡週刊》）

〔記者凌美雪／台北報導〕民眾黨主席黃國昌近日因被爆組狗仔集團跟拍綠營政治人物，連日開槓《鏡週刊》，今（2）日又在臉書指控，《鏡週刊》社長裴偉的精鏡傳媒才是真正來源不明的海外資金。

對此，《鏡週刊》發布7點聲明回擊，認為黃國昌刻意「竹篙湊菜刀」，且拿3年前已經報導且澄清過的舊聞，刻意誤導扭曲事實，藉此轉移焦點、迴避監督，若黃國昌不澄清道歉，《鏡週刊》將依法提出告訴。同時，《鏡週刊》也呼籲黃國昌尊重記者的提問，針對問題回答，不要屢屢使用反問問題的方式規避媒體監督。

《鏡週刊》聲明中指出，很遺憾黃國昌在公開場合發表不實言論、足以證明其發言具有真實惡意，對鏡週刊的名譽造成貶損，「黃國昌委員若未澄清道歉，本刊將依法提出告訴。」

《鏡週刊》說明，「上報2022年08月31日報導的部分內容係根據2021年度精鏡傳媒公司的財報而來、而精鏡傳媒公司的財報都經過會計師查核後完成簽證。這些資金調動已詳實記載在財報上並發給各股東，到了黃國昌委員臉書竟成為『來源不明的海外資金』！請不要拿三年前已經報導過的新聞來規避你應該要馬上回答的問題！本刊也想問黃國昌委員，請問你敢公布凱思國際公司的財報嗎？」

「包括本刊在內的媒體基於公共利益並經由獨立新聞作業及判斷完成報導，此與黃委員身為政治人物，現職更是立委兼政黨黨主席，卻涉多年指揮在職特定記者籌組狗仔、針對政敵進行政治偵防、政媒兩棲謀取個人政治利益的行為，本質完全不同」，《鏡週刊》指黃國昌不僅殘害新聞自由，更陷第一線記者於不義而遭提告《背信罪》。

《鏡週刊》更引述黃國昌曾說，「一旦攻守易位、掌握權力之後，過去曾經高舉的理想，可以隨時棄若敝屣。而這種背棄原則的墮落，也成為敵對陣營重返政媒合一的最佳擋箭牌『你可以，我為何不行？』」如今這番話將成為他自己最殘忍的照妖鏡。

相關新聞

捲狗仔案！黃國昌反咬裴偉嗆：精鏡傳媒有8.5億海外資金

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應