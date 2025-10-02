白先勇文學特展揭一甲子創作心路 「滿天裡亮晶晶的星星」台大圖書館登場

策展人之一楊富閔指出，《遊園驚夢》劇本手稿（右下）是此展件中值得留意的展品之一。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立臺灣大學圖書館主辦的「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」，即日起至11月17日在台大圖書館日然廳展出，免費開放參觀。展覽以白先勇2023年捐贈台大的手稿與藏書為核心，結合館藏資源，全面呈現他在小說、戲劇及文化實踐上的多重貢獻。

白先勇〈Tea for Two〉、〈紐約客〉、〈Danny boy〉等創作手稿。（記者董柏廷攝）

白先勇今（2）日於開幕式致詞時回憶，1957至1961年間在台大的歲月，是他「最有衝勁、最快樂的時光」。他指出，文學是一條孤獨的路，不是辯論爭吵，而是一個人靜靜在書桌前長年磨出的文字。當年《現代文學》的編輯與作者群來自外省二代、本省二代與海外背景，但唯一的共識就是「好文學」。

展場牆面以白先勇手稿複印本鋪滿。（記者董柏廷攝）

特展由鍾秩維、楊富閔、陳柏旭、羅仕龍共同策展，分成6大單元，內容橫跨小說手稿、舞台劇劇本到文化活動檔案，包括：「遊園驚夢」檔案，從小說到劇場的轉化，展出《遊園驚夢》劇本手稿，呈現崑曲美學與現代舞台的交錯、「孽子」檔案，探討白先勇在1980年代開展的同志書寫，與城市與族群敘事、「白先勇的文化志業1、2」：從《現代文學》雜誌、「晨鐘」出版社，到「崑曲新美學」、「細說紅樓夢」，展現跨領域的文化推動、「世界中的白先勇」：呈現他翻譯作品與國際文化交流、「父親與母親：民國的前世今生」：透過檔案追索他對歷史與家族的書寫。

作家白先勇於特展開幕前與書法家董陽孜的作品合影。（記者董柏廷攝）

策展人之一楊富閔受訪時指出，《遊園驚夢》劇本手稿是展覽亮點之一，能讓觀眾直接看到白先勇如何將傳統美學帶入當代劇場，從細節感受創作的思考軌跡。展覽以手稿、出版品、多媒體互動裝置結合，帶領觀眾從「文學星圖」認識白先勇的創作與文化實踐，也呈現他與台大的深厚連結。

白先勇1937年生於廣西桂林，少年時期輾轉香港、台灣，1957至1961年間就讀台大外文系。受夏濟安等名師啟發，他與王文興、歐陽子等同學共同創辦《現代文學》，掀開戰後台灣現代主義文學的新頁。白先勇的作品《台北人》、《孽子》、《紐約客》等長踞華語經典，其後更以「青春版牡丹亭」推動崑曲新美學，並主持《紅樓夢》導讀與再出版計畫，跨足戲劇、經典詮釋與歷史書寫。展覽期間將舉辦定時導覽與學術座談，詳詢台大圖書館官網。

