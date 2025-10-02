台中爵士音樂節10/17登場 15國表演團隊規模創新高

「2025台中爵士音樂節」將於10月17日至26日登場，青少年爵士樂團率先演出全新主題曲為活動揭開序幕。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2025台中爵士音樂節將於10月17日登場，連續10天在市民廣場展開音樂饗宴，邀集來自15個國家、共22組國內外表演團隊齊聚台中，今（2）日在勤美洲際酒店公布節目亮點，涵蓋歐美經典、南美節奏、亞洲、大洋洲跨界等多元曲風，另規畫兩場於中山堂舉行的售票音樂會，以劇場級音響設備，提供民眾沉浸式聆聽體驗。

青少年爵士樂團率先演出全新主題曲為活動揭開序幕。（記者蔡淑媛攝）

副祕書長張大春表示，今年爵士音樂節以「Jazz Together」為主題，活動預估吸引150萬人次，市民廣場主舞台開幕演出由黃瑞豐老師率領國內頂尖樂手重返清泉崗，再現1960年代台中與世界音樂交流的歷史場景，壓軸「葛萊美之聲」系列則邀來法國小號巨擘Ibrahim Maalouf以及傳奇美聲團體New York Voices進行封麥巡演，為台中留下經典篇章。

今年也邀請越南最具代表性的薩克斯風演奏家Tran Manh Tuan，風格融合越南傳統旋律與當代爵士語彙，已發行13張個人專輯，足跡遍及歐洲、俄羅斯、中國等國際舞台，將帶領TMT Fusion Band，結合薩克斯風與越南傳統樂器如瓷盞、月琴及越南箏，展現跨文化融合的聲音魅力，為觀眾帶來耳目一新的東南亞爵士視角。

由長號手久保田健人領軍的Gentle Forest Jazz Band，是日本最具代表性的爵士大樂團之一，精緻的搖擺風格與靈活的跨界創作聞名。除了重現經典爵士年代的華麗氛圍，也持續嘗試為廣告、電影配樂與喜劇演出打造音樂，打破爵士邊界，展現不設限的創作能量。

「2025台中爵士音樂節」將於10月17日至26日登場。（記者蔡淑媛攝）

文化局表示，今年亦首度攜手勤美洲際酒店展開異業合作，將酒店空間轉化為爵士專場舞台，推出結合酒飲與餐食的夜間限定演出，以消費入場形式營造國際爵士酒吧氛圍，觀眾在市民廣場欣賞完戶外表演後，亦可參與酒店內的「After Party」，延續音樂體驗，展現「音樂×生活」的跨界魅力。

活動期間也推出「產業巡演」與友好店家串聯計畫，超過百間咖啡館、餐酒館、旅宿與文創品牌響應，推出爵士主題優惠與限定商品，讓「品味爵士、生活爵士、住進爵士」成為城市日常。

