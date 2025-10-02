自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

高雄設計節駁二開幕 一起參與高雄的潮流

2025/10/02 18:57

2025高雄設計節今日於駁二藝術特區開展，60多位創作者共同參展、走秀，詮釋他們眼中的高雄態度。（記者黃佳琳攝）2025高雄設計節今日於駁二藝術特區開展，60多位創作者共同參展、走秀，詮釋他們眼中的高雄態度。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2025高雄設計節今日於駁二藝術特區開展，60多位創作者共同參展、走秀，詮釋他們眼中的高雄態度。市長陳其邁與策展人林唯哲攜手創作專屬於高雄的潮T，陳其邁認為高雄是一座自由奔放、生猛有力的城市，能自在表達自我的主張及價值，歡迎大家參觀高雄設計節，一同參與擁有獨特風格的高雄潮流。

陳其邁表示，高雄擁有自在的氛圍，能夠自由表達自我主張、價值與取向，加總形成高雄自由奔放的城市面貌；感謝所有的設計師跟藝術家共同參與，不斷發揮創意與想像力，共同守護高雄的態度與精神源遠流長，特別是這次活動還運用AI科技，驚喜聘請已逝的綜藝天王豬哥亮回到高雄代言，展現高雄的創新與發想。

此次高雄設計節將高雄變身成一個潮牌，透過參展的設計師、藝術家視角詮釋，用創新的方式，介紹高雄這座各種主張兼容並蓄、各式創意互相激盪的城市。開展首日由出身高雄塗鴉藝術家REACH帶來現場創作搭配DJ演出，集結60餘位設計師潮T走秀，結合在地店家泊月白茶席精彩展演，利用「混搭」風，呈現高雄的城市主張及不同樣貌。

文化局指出，2025高雄設計節「高潮指南：你的主張What is your voice」即日起至11月2日於駁二藝術特區 P2倉庫展出，展期間每個週末皆有「潮起來 — DRESS CODE」觀展贈禮活動，於指定期間穿搭指定顏色，於活動展場打卡，即可獲得抽獎乙次，有機會帶回DIY絹印帆布袋及展覽貼紙；展覽串聯活動「街頭響應」邀請駁二周邊超過一百多間藝文館舍及特色店家，以一句屬於自己的高雄主張參與，展現自身最獨特的高雄定位。

