迎接旅遊旺季 富野集團推「住十送十」住房優惠專案

富野集團推出「住十送十」住房優惠專案，圖為武陵農場秋天楓紅美景。（富野集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕為迎接旅遊旺季出遊潮，富野集團即日起至2026年2月28日，推出超值優惠住房專案「光輝十月・十在划算」，凡於活動期間內入住集團任一館別，累積滿10晚，即可再獲得10晚免費住宿，等同於買1送1，為旅客打造超值又靈活的旅遊選擇。

「住十送十」住房優惠涵蓋富野集團旗下7館，圖為關子嶺富野溫泉會館泥漿溫泉。（富野集團提供）

富野集團表示，本次專案涵蓋集團旗下7館據點，包括知本富野溫泉休閒會館、台東富野渡假酒店、花蓮富野渡假酒店、高雄富野渡假酒店、武陵富野渡假村、關子嶺富野溫泉會館及嘉義富野渡假酒店，可依照個人行程安排，自由選擇集中於單一館別長住，或分館體驗各地特色。集點方式簡便，旅客於入住時向櫃檯索取紙本集點卡，每晚住宿即可獲得1枚印章，集滿10枚後登記申請，即能獲贈10張免費住宿券，並以郵寄方式送達。集點卡採記名制，僅限訂房本人使用，以確保優惠回饋專屬於實際入住的旅客。贈送之住宿券為平日雙人房（不含早餐），使用期限至2026年6月30日，假日入住可依各館規範加價使用，農曆春節、跨年及武陵館11月及2月期間則不適用；同時，住宿券不得與館內其他專案或優惠合併使用，以維持專案的獨立價值。

請繼續往下閱讀...

全新裝潢完工的武陵富野渡假村。（富野集團提供）

富野集團公關協理黃慶安指出，國內旅遊「價格偏高」一直是多數旅客的痛點，此次推出的「光輝十月・十在划算」住房專案，正是以最務實方式回應市場期待，不論是武陵高山的秋楓景致、花東海岸的清新藍天、關子嶺及知本溫泉的療癒暖意，或是南台灣與城市館別的便利舒適，讓遊客深入探索台灣的四季風貌與多元風情。打算規畫長時間渡假，或安排多次小旅行，都能在富野旗下7館找到適合的休憩選擇。相關內容與訂房資訊詳詢富野集團官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法