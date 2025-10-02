自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

角逐蕭邦大賽榮耀 80多位全球青年鋼琴家齊聚華沙

2025/10/02 19:31

〔中央社〕全球最優秀且抱負遠大的年輕鋼琴家齊聚華沙，參加舉世聞名的「蕭邦國際鋼琴大賽」（Chopin International Piano Competition），爭取攀登古典樂壇巔峰的機會。

法新社報導，來自世界各地的樂迷早在一年前就搶購門票，幸運者將於今天欣賞開幕音樂會，並一路見證賽事在20日達到最高潮。

蕭邦國際鋼琴大賽每5年在這位19世紀作曲家故鄉舉行一次，是躍上國際大舞台、簽下知名唱片公司合約的跳板。自1927年創辦以來，本賽事培育出無數古典音樂巨星，包括波里尼（Maurizio Pollini）、阿格麗希（Martha Argerich）及齊瑪曼（Krystian Zimerman）。

美國鋼琴家歐爾頌（Garrick Ohlsson）曾於1970年奪冠，這回擔任評審團主席，將從84位參賽者中選出今年的冠軍。

16至30歲的年輕鋼琴家符合參賽資格，今年大會共收到超過600份申請，創歷屆新高。最終僅約1/10通過重重資格審核及華沙初賽。

加計持有其他國際鋼琴賽事獎項、得以直接晉級的選手，今年共有來自20國、84位鋼琴家將於明天展開競賽。其中中國大陸參賽者最多，計有28人，其次為地主波蘭和日本，各13人。

比賽門票去年10月開賣，僅30分鐘即全數售罄。蕭邦學院（Chopin Institute）發言人拉斯考斯基（Aleksander Laskowski）透露，「決賽門票2分鐘就被搶光。」

他補充，為親臨現場，還有不少樂迷在售票口排隊數小時，只求搶得現場票。若原訂觀眾未到場，比賽每場試奏開始前，場館外可能釋出零星餘票。

每個賽程——包括18至20日舉行的決賽——都將全程在蕭邦學院社群平台直播。

俄羅斯自發動全面入侵烏克蘭以來，今年為蕭邦鋼琴大賽首度舉辦，東道主波蘭堅定支持基輔抗禦侵略。

拉斯考斯基說大會去年宣布，俄羅斯鋼琴家僅能以中立身份參賽，「如同運動員在巴黎奧運一般」。俄國參賽者須簽署聲明，明確譴責違反國際法的行徑。

目前有兩位俄羅斯選手以中立身分參賽，分別是林諾夫（Philipp Lynov）及澤寧（Andrey Zenin）。

本屆冠軍將獲頒6萬歐元（約7萬500美元）獎金。不過，無論奪冠或打入決賽，都被視為年輕鋼琴家職涯的大躍進。

主辦單位官網指出，「賽事結束後將展開為期數月的演奏巡迴」，足跡遍及歐洲、亞洲與美洲的知名音樂廳。

上屆賽事因新冠疫情延後至2021年舉行，加拿大鋼琴家劉曉禹（Bruce Xiaoyu Liu）榮獲最高榮譽。（編譯：陳政一）1141002

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應