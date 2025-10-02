首屆台北戲劇獎得主下一步曝光 北藝中心啟動「點亮計畫」延續舞台能量

首屆台北戲劇獎得主王正源（左起）邱安忱、李世揚、林彥辰與北藝中心董事長王文儀，於「2025點亮劇場發展獎助計畫」記者會合影。（林彥辰攝，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年首屆「台北戲劇獎」圓滿落幕之際，台北表演藝術中心宣布啟動「2025點亮劇場發展獎助計畫」，透過企業資源支持得獎者持續創作，推動劇場文化的永續發展。

點亮計畫由台灣產業創生平台董事長黃日燦號召，首屆便獲得雲端伺服器領導廠商緯穎科技服務股份有限公司等企業與個人支持。緯穎科技以「釋放數位能量，點燃永續創新」為願景，實際投入資源挹注藝文。北藝中心表示，計畫將協助戲劇獎得主延續創作能量，並將經驗傳承給新生代劇場人才，讓創作火苗持續在城市延燒。

北藝中心董事長王文儀指出，戲劇獎不只是榮譽，更是創作者長遠之路的起點。「透過點亮計畫，我們希望陪伴藝術家走得更遠，讓觀眾見證劇場的價值與力量，也為城市累積更多深具影響力的作品。」

北藝中心指出，本屆計畫，團體得主可獲新台幣15萬元，個人得主則獲9萬5千元，支持於2026年完成全新創作或展演。同時，北藝中心鼓勵得獎者以「人才培育者」角色分享經驗，並將於12月16日至18日舉辦「台北戲劇獎得獎人物講座」，3日內容包括音樂劇演員許富凱、張稜的演出心得，設計師吳紫莖、李世揚的設計養成談，及吳璟賢、林靖雁的創作歷程分享，讓不同領域的舞台實踐交流對話。

首屆計畫已獲所有得獎者響應，計畫內容橫跨舞台劇、音樂劇、影像跨界、教育工作坊，甚至從布袋戲延伸至XR實境與專輯製作，展現劇場多元能量。例如，同黨劇團將於2026年重演融合布袋戲與操偶技術的《白色說書人》，僻室 House Peace則將音樂劇《我的初戀是頭鹿》將作品核心曲目以不同的方式呈現給觀眾，並預計在2026上半年轉化為新作品；金士傑將領銜主演長片《深度安靜》，許富凱則預計於2026年上半年推出個人音樂專輯將舞台能量跨界延展。

北藝中心強調，人才是劇場發展的核心，期盼透｢點亮計畫」，希望形成良性循環，不僅支持創作者持續前進，也培育新一代劇場工作者，讓文化永續不再只是口號，而是能被觀眾具體感受的實踐。未來，北藝中心將持續串聯場館資源與民間力量，攜手打造共生共榮的劇場生態。

