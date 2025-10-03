自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

中壢OPEN大力玩！從手作體驗到街頭塗鴉 從喜劇小旅行到夜間音樂派對

2025/10/03 14:18

噴漆藝術家陳奕男（Mr Frog）在中壢街區牆面作畫，傳達街頭精神愛、和平、having fun。（桃園藝文陣線提供）噴漆藝術家陳奕男（Mr Frog）在中壢街區牆面作畫，傳達街頭精神愛、和平、having fun。（桃園藝文陣線提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢老城區10月迎來老店、老空間、青年與藝術家共創的文化盛事「中壢OPEN大力玩！」，串聯在地老店、手作體驗、小旅行、藝術展覽、音樂派對與喜劇演出，即日起受理報名，從白天到夜晚帶領市民與遊客自由遊走，感受城市文化的多元樣貌。

中壢街區博物館的老店參與集章的活動，並且有限定開放的體驗課程。（桃園藝文陣線提供）中壢街區博物館的老店參與集章的活動，並且有限定開放的體驗課程。（桃園藝文陣線提供）中壢街區博物館的老店參與集章的活動，並且有限定開放的體驗課程。（桃園藝文陣線提供）中壢街區博物館的老店參與集章的活動，並且有限定開放的體驗課程。（桃園藝文陣線提供）

活動統籌、桃園藝文陣線理事長鄧惠如表示，團隊是第2年獲選國發會地方創生青年工作站，以「澗仔力翻滾行動」為號召，延續「OPEN DAY」限定開放街區的精神。本屆主題「捉迷藏」希望把藏在街區裡的故事找出來，透過展覽、老店周遊券與進階體驗設計，民眾可走訪經典商號並親手體驗職人工藝，從火烤肉乾、紅龜粿到手刻印章與漢餅，讓傳統技藝以更貼近生活的方式被看見與傳承。

梁佑華以陶瓷呈現「神冠系列」對人心的隱喻，在壢景町展出呈現人心深淵的怪物群像。（桃園藝文陣線提供）梁佑華以陶瓷呈現「神冠系列」對人心的隱喻，在壢景町展出呈現人心深淵的怪物群像。（桃園藝文陣線提供）

藝文展覽策畫張雅萍說，此次展品橫跨陶瓷雕塑、複合媒材、皮革裝置與街頭塗鴉，將城市記憶與人文情感具象化，她以「阡陌、水圳、屋仔」重現在地生活記憶；梁佑華以陶瓷呈現「神冠系列」對人心的隱喻；李千慧以皮革與紙鶴建構互動空間，邀請觀者重新感受身體與希望的力量，讓藝術成為地方脈絡的入口而非單純的觀看。

梁佑華以陶瓷呈現「神冠系列」對人心的隱喻，在壢景町展出呈現人心深淵的怪物群像。（桃園藝文陣線提供）梁佑華以陶瓷呈現「神冠系列」對人心的隱喻，在壢景町展出呈現人心深淵的怪物群像。（桃園藝文陣線提供）梁佑華以陶瓷呈現「神冠系列」對人心的隱喻，在壢景町展出呈現人心深淵的怪物群像。（桃園藝文陣線提供）梁佑華以陶瓷呈現「神冠系列」對人心的隱喻，在壢景町展出呈現人心深淵的怪物群像。（桃園藝文陣線提供）

街頭塗鴉藝術家陳奕男（Mr Frog青蛙）的現地創作「Love、Peace、Unity」，則是結合市府青年事務局「114年青年投入永續發展行動創新計畫」，以行動工作坊進駐中建里、石頭里3處牆面，帶領青年進行為期1個月的創作，將嘻哈文化的和平、愛、團結、快樂，與中壢地標圖像結合，成為老城區首次大型現地塗鴉；另外，壢光粼粼計畫與中平路故事館邀請新街國小學童製作錫箔畫框，落實社區共創。

桃園市中壢老城區10月迎來老店、老空間、青年與藝術家共創的文化盛事「中壢OPEN大力玩！」（桃園藝文陣線提供）桃園市中壢老城區10月迎來老店、老空間、青年與藝術家共創的文化盛事「中壢OPEN大力玩！」（桃園藝文陣線提供）藝術家張雅萍的作品在壢景町戶外展出。（桃園藝文陣線提供）藝術家張雅萍的作品在壢景町戶外展出。（桃園藝文陣線提供）

表演統籌劉醇遠表示，活動城市空間轉化為舞台，讓觀眾在散步、笑聲與音樂中重新發現中壢。10月4日的「中壢漫漫踩」由樂君亭的林政君與藝文陣線帶路，邊走邊聊街區記憶與美食，最後於壢景町日式宿舍展開「粉中壢、粉在地」喜劇大會串；音樂演出從5日展開，巷仔46將化身音樂舞蹈共鳴空間，DJ Cloud、DJ RJ搭配靠北COWBA的即興街舞，讓人釋放能量；11日邀請金曲獎最佳客語歌手黃子軒與創作者馮珮軒接力演出；12日由蘇文劭與音樂旅人克里夫帶來民謠與R&B，述說土地與浪漫。

