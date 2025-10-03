台日國際繪畫交流展今起蕭如松藝術園區展出 10/4開幕表演

「台日國際繪畫交流展」中，日本畫家末廣章的作品。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣蕭如松藝術園區今起推出「台日國際繪畫交流展」，展出日本畫家中村勝人、末廣章及本地畫家古雅仁、洪東標的油畫與水彩創作，明（4）日下午2點開幕式，特別安排日本傳統三味線演奏、客家舞獅表演，並由薩爾大提琴樂團演奏迎賓曲，邀請藝術愛好者前往觀賞。

新竹縣蕭如松藝術園區今起推出「台日國際繪畫交流展」，圖為日本畫家中村勝人的作品「桃源鄉」。（記者廖雪茹攝）

縣長楊文科表示，「台日國際繪畫交流展」特別選定蕭如松藝術園區，致敬藝術家的創作精神做為策展出發點，於松龢廬展出至12月21日止，歡迎大家蒞臨參觀，一同體驗「墨色與光影」在東亞當代繪畫藝術中的對話與火花。

請繼續往下閱讀...

台灣畫家古雅仁的作品「富貴紅」。（記者廖雪茹攝）

策展團隊分享4位藝術家的代表作。日本中村勝人以鮮明的色彩對比與精細筆觸見長，善於透過光影營造景物的質感；末廣章則擅長以色調與構圖表達情感與文化意象，作品富含內省的文化敘事；本地畫家古雅仁與洪東標則從在地風景與日常生活出發，透過地域性的觀察與個人化的筆法，呈現台灣水彩的當代樣貌。

台灣畫家洪東標的作品「生生不息」。（記者廖雪茹攝）

此展不僅展示風格各異的油畫與水彩作品，更強調交流與延伸的可能性：在畫面之外，藝術家彼此觀摩、在地文化與創作實踐互為滋養，讓觀眾看到台灣與日本的繪畫藝術如何在不同文化脈絡中被重新詮釋，在同一場域中體驗到油畫及水彩在題材、技巧與情感表達上的多樣可能，在傳統與當代之間、在個人記憶與公共景觀之間，建立一場跨國的藝術對話。

此外，4位藝術家今天也由策展單位邀請前往北埔鄉，參訪姜阿新洋樓並品嚐客家風味料理，藉由實地交流，深化雙邊連結。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法