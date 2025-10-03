自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

水墨畫家黃哲夫格盧畫室開放參觀 另有4場免費講座

2025/10/03 14:26

知名水墨畫家黃哲夫位於大溪格盧畫室，將於特定時段開放民眾參觀。（記者謝武雄攝）知名水墨畫家黃哲夫位於大溪格盧畫室，將於特定時段開放民眾參觀。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導甫獲得文化部「第1屆百大文化基地」的大溪源古本舖，推出「藝術開門行動」，打頭陣的是在桃園市頗富盛名的水墨畫家黃哲夫，其位於大溪區大漢街的格盧畫室將於10月3、4、5、10、11、12日共6天下午1點30分至5點開放民眾參觀；另外，3、4、10、11日下午2點到3點，還有4場講座免費入場，有意者可至「源古本舖粉絲頁」私訊預約報名。

源古本舖負責人古正君表示，第1場講座由黃哲夫、黃秀穎、林郁珈進行祖孫3代藝術對話，第2場則邀請篆刻藝術家黃肇基，第3場為剪紙藝術家陳俊卿，第4場則為藝術家聯合創作。

知名水墨畫家黃哲夫位於大溪格盧畫室，將於特定時段開放民眾參觀。（記者謝武雄攝）知名水墨畫家黃哲夫位於大溪格盧畫室，將於特定時段開放民眾參觀。（記者謝武雄攝）

黃哲夫也提到，格盧畫室既是他的創作基地，也是生活所在，「格盧」取自「格物致知」，象徵深入探索事物本質，激發創作靈感與智慧，這次展覽活動讓他更了解年輕世代的想法。

生於1947年的黃哲夫是道地的大溪人，在「格廬畫室」潛心以書法功力注入繪畫，早期作品雄奇秀逸，引西潤中為傳統水墨注入現代魂，花甲之年仍勤於寫生與旅行，表現人親土親的山水草木，從筆墨大嵙崁系列質變成具時代精神的東方文人畫，是為家鄉山水立傳的現代水墨畫家典範。從具象、半抽象到取自大自然物象的意象彩墨，蘊藏靜觀萬物皆自得的人生哲學。

